Украинский биатлон имеет богатую историю достижений на престижных международных турнирах. 24 Канал подготовил материал о звездных украинских биатлонистах.

Где сейчас и чем занимаются легенды украинского биатлона?

В 1994 году сборная Украины впервые в своей истории выступила самостоятельной командой на Олимпийских играх в Лиллехаммере. Символично, что первая олимпийская медаль независимой Украины была получена в биатлоне.

Валентина Цербе

Бронзовой медалисткой Лиллехаммера-1994 стала уроженка Житомирщины Валентина Цербе. Украинка заняла третье место в спринтерской гонке на 7,5 километров.

После завершения спортивной карьеры олимпийская призерка сменила сферу деятельности. В интервью NV Валентина рассказала, что некоторое время торговала овощами на рынке. Впоследствии работала в частной детско-юношеской футбольной школе "Европа" (Прилуки).

Параллельно была депутатом Прилуцкого городского совета и возглавляла отдел молодежи. Прославленная спортсменка не забывает о биатлоне. Она посещает соревнования в Украине, где работает пресс-аташе на общественных началах.

Валентина Цербе с наградами / фото с фейсбука биатлонистки

Андрей Дериземля

Один из самых стабильных украинских биатлонистов своего поколения Андрей Дериземля объявил о завершении карьеры после сезона 2013 – 2014. Призер чемпионатов мира и многолетний лидер мужской сборной Украины занялся гражданской и политической деятельности.

Дериземля баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу в Черниговской области, где занял второе место. Впоследствии звездный спортсмен стал депутатом Черниговского горсовета двух созывов. Дериземля возглавлял городское управление семьи, молодежи и спорта.

После начала полномасштабной войны Андрей присоединился к Силам Обороны Украины. В комментарии Суспільнее Чернигов бывший спортсмен сообщил, что лично подал документы еще летом 2022 года после вынужденной хирургической операции на ногах и реабилитации. Титулованный биатлонист отказался от брони на мобилизацию, хотя на тот момент работал в горсовете.

Андрей Дериземля также занимает должность вице-президента Федерации биатлона Украины.

Андрей Дериземля / фото Getty Images

Оксана Хвостенко

Многократный призер чемпионата мира Оксана Хвостенко была одной из ключевых фигур женской сборной Украины в 2000-х годах. Украинка имела один из лучших показателей стрельбы в мировом биатлоне (89,7% попаданий в сезоне 2006 – 2007).

После завершения выступлений Оксана Хвостенко сосредоточилась на семье и тренерской работе. Она замужем за украинским биатлонистом Вячеславом Деркачем. Супруги воспитывают двоих детей: сына Никиту и дочь Анну.

Некоторое время Оксана работала с юными биатлонистами на базе в Чернигове. Сейчас она занимает должность старшего тренера национальной команды юниорок. Недавно подопечная Оксаны Хвостенко Татьяна Тарасюк на Юниорском кубке IBU завоевала "серебро" в спринтерской гонке. Прославленная биатлонистка тренирует девушек 2005-2007 годов рождения.

Оксана Хвостенко / фото Biathlon.com.ua

Елена Пидгрушная

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Пидгрушная летом 2025 года впервые стала мамой. У многократной чемпионки мира и Европы родился сын, которому дали имя Давид. Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько поздравил спортсменку с рождением ребенка.

В мае 2025 года Пидгрушная в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал военнослужащий Ростислав.

Елена сумела реализовать себя вне спорта. Она имеет научную степень, работала в сфере государственного управления и некоторое время была заместителем министра молодежи и спорта Украины. После полномасштабного вторжения России Пидгрушная занимается волонтерской деятельностью и поддерживает ВСУ.

Пидгрушная со своим сыном и президентом ФБУ Крулько / фото из фейсбука спортсменки

Валентина и Вита Семеренко

Легендарные сестры Семеренко долгое время были символом командной силы Украины в женском биатлоне. Валентина Семеренко недавно начала тренерскую деятельность. Олимпийская чемпионка возглавила юношескую сборную Украины, где будет работать с самыми молодыми девушками.

Сестры Семеренко / фото ФБУ

Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько рассматривает возможность приглашения на одну из тренерских должностей Виту Семеренко. Она дольше оставалась в большом спорте, а после пауз в карьере также участвует в социальных и благотворительных инициативах. Обе сестры активно поддерживают Украину во время войны.

Сестры-близняшки родились в Краснополье на Сумщине. Родной поселок знаменитых на весь мир биатлонисток ежедневно находится под вражескими обстрелами. Во время одной из террористических атак российской армии погибла бабушка звездных спортсменок.