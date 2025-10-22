Відмовив росіянам, працює у Мінспорту: де зараз гравці Дніпра, які зіграли у фіналі Ліги Європи

В українському футболі все частіше з'являються клуби-привиди. Одним із таких є Дніпро, який зник з футбольної мапи країни у 2019, припинвши існування через фінансові проблеми клубу.

За чотири роки до зникнення Дніпро зіграв проти в Севільї в історичному фіналі Ліги Європи-2014/2015 (2:3), здобувши срібні медалі. 24 канал розповідає, де зараз та чим займаються ключові футболісти, які зіграли у фіналі Ліги Європи.

Руслан Ротань



Руслан Ротань / Фото дніпровського клубу

Руслан Ротань був капітаном легендарного Дніпра, який дістався до фіналу Ліги Європи у 2015 році. Через два роки півзахисник та лідер команди покинув Україну та перебрався в празьку Славію.

У фіналі Ліги Європи Ротань відзначився голом. Півзахисник забив розкішний м'яч у ворота Севільї зі штрафного.

Гол Руслана Ротаня у ворота Севільї: дивіться відео

У 2018 році Ротань перейшов в київське Динамо, де й завершив футбольну кар'єру, зігравши у футболці "біло-синіх" пів сезону. У тому ж році вже колишній півзахисник розпочав тренерський шлях.

До слова. Руслан Ротань міг перейти в Рубін перед історичним сезоном для Дніпра. В інтерв'ю ютуб-каналу The Sport Dnipro Ukraine капітан дніпрян зізнався, що у той день, коли він їхав підписати контракт з казанським клубом, росіяни збили пасажирський літак Boing 777.

Спочатку Ротань став асистентом головного тренера донецького Олімпіка, а вже через декілька місяців очолив молодіжну збірну України U-21, де пропрацював до 2023 року.

Окрім того, Ротань у 2022 році став головним тренером Олександрії. У 2023 році до того, як Сергій Ребров очолив збірну України Ротань став в.о. головного тренера, поєднавши з роботою в Олександрії й у збірній України U-21.

Цікаво. Збірна України U-21 на чолі з Русланом Ротанем у чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 перемогла Францію. "Синьо-жовті" вперше в історії кваліфікувались на Олімпійські ігри.

Після Олімпіади-2024 у Парижі Руслан Ротань покинув збірну U-21 та зосередився на роботі в Олександрії. У сезоні 2024/2025 "містяни" на чолі з легендою українського футболу вперше в історії завоювали "срібло" чемпіонату України.

Після завершення минулого сезону Руслан Ротань покинув Олександрію. Тепер колишній футболіст Дніпра, Динамо та збірної України працює головним тренером у житомирському Поліссі.

Євген Коноплянка



Євген Коноплянка / Фото дніпровського клубу

Євген Коноплянка був зіркою того Дніпра та одним із головних творців історичного успіху команди у Лізі Європи. Після сезону-2014/2025 лівий вінгер дніпровського клубу вирушив у топ-чемпіонат.

Коноплянка приєднався до Севільї, якій Дніпро протистояло у фіналі Ліги Європи. В іспанському клубі український футболіст швидко адаптувався та став основним – він гарно проявив себе у матчах проти Реала та Барселони.

Проте згодом кар'єра Коноплянки в Іспанії пішла на спад. У 2016 році футболіст вирушив в оренду в німецький Шальке, а за рік підписав повноцінний контракт з гельзенкірхенським клубом.

У 2019 році Євген Коноплянка повернувся в Україну, приєднавшись до донецького Шахтаря. Через три роки він перейшов у Краковію, провівши у польській команді лише один сезон.

У 2023 році Коноплянка став гравцем ЧФР Клуж з Румунії. 17 липня 2024 року Євген оголосив про завершення футбольної кар'єри.

Як пишуть ЗМІ, зараз Коноплянка проживає у Португалії разом з родиною. Відомо, що колишній футболіст разом зі своїм ексодноклубником Романом Зозулею заснував агентство Talanted Birds.

Мета агентства Коноплянки та Зозулі – це допомога українським футболістам влаштувати кар'єру в Європі. За інформацією Transfermarkt, серед їх клієнтів – Владислав Кочергін, Владислав Велетень, Андрій Борячук, Ігор Когут та інші.

Нікола Калініч



Нікола Калініч / Фото дніпровського клубу

Нікола Калініч відігравав не менш важливу роль у Дніпрі, який дійшов до фіналу Ліги Європи 2014/2015. Саме хорватський форвард відкрив рахунок в історичному матчі у Варшаві, забивши на 7-й хвилині.

У 2015 році Калініч перейшов у Фіорентину, звідки через два роки перебрався в Мілан. З 2018 по 2019 рік хорват грав за мадридський Атлетіко, а у наступному році приєднався до Роми.

Європейська кар'єра Калініча після Дніпра склалася не найкращим чином. У 2020 році форвард перебрався в Верону, звідки у 2022 році перейшов в хорватський Хайдук, де у 2024 році завершив футбольну кар'єру.

Матеус



Матеус / Фото дніпровського клубу

Матеус Лейті Насіменту виступав за Дніпро з 2011 року та був беззаперечно лідером команди, а також безальтернативним правим вінгером дніпровського клубу.

У 2016 році футболіст покинув Дніпро. Наступник клубом бразильця у кар'єрі став китайський Шицзячжуан Юнчан.

Відзначимо, що Матеус підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Бразилець опублікував відповідний допис в інстаграмі.



Матеус підтримав Україну / Фото з інстаграму футболіста

Після сезону 2022/2023 Матеус повернувся на Батьківщину. У 2025 році бразилець завершив кар'єру в місцевій Ітабаяні.

Артем Федецький



Артем Федецький / Фото дніпровського клубу

Артем Федецький був основним правим захисником та справжньою стіною в обороні Дніпра. У 2016 році оборонець покинув команду та вирушив підкорювати Німеччину.

Федецький провів сезон у Дармштадті, звідки у 2017 році перебрався у львівські Карпати. У 2019 році футболіст покинув "левів", а у наступному році приєднався до Вотранса – аматорський футбольний клуб з Луцька.

Окрім того, у 2019 році Артем Федецький балотувався в народні депутати в одномандатних округах Львівської області від партії "Слуга народу, але не набрав потрібну кількість голосів.

Як пишуть ЗМІ, Артем Федецький перебуває в Україні та займається волонтерством. Колишній футболіст допомагає військовим та є співзасновником та президентом "Карпатських ведмедів" – благодійний футбольний клуб.

Євген Чеберячко



Євген Чеберячко / Фото дніпровського клубу

Євген Чеберячко захищав кольори Дніпра з 2009 року та зіграв в історичному фіналі Ліги Європи 2014/2015. У 2017 році центральний захисник перебрався у СК Дніпро-1, який у 2024 році також припинив існування.

У тому ж році Чеберячко завершив футбольну кар'єру. Поточна доля українського футболіста невідома.

Дуглас



Дуглас / Фото дніпровського клубу

Дуглас Сілва Баселар приєднався до Дніпра у 2013 році, підписавши п'ятирічний контракт. У кампанії 2014/2025 захисник з Бразилії був основним центральним оборонцем у парі з Євгеном Чеберячком.

Проте за два роки (влітку 2016) до завершення угоди Дуглас розірвав контракт з Дніпром. Бразильський захисник повернувся на Батьківщину в Сан-Паулу, звідки перебрався в оренду до Шапекоенсе (2017 – 2019).

У 2020 році Дуглас повернувся в Україну, де підписав контракт з Дніпро-1 (у 2024 році припинив існування). А вже у 2021 році центральний оборонець перейшов в Гіресунспор.

Зараз Дуглас грає у футбол в Бразилії. Колишній центральний захисник Дніпра виступає за Фігейренсе у третьому дивізіоні країни – Серія С.

Лео Матос



Лео Матос / Фото дніпровського клубу

Лео Матос у 2014 році покинув Чорноморець та перейшов у Дніпро. Бразилець був півзахисником, але у дніпровському клубі вимушено займав позицію лівого флангового захисника.

Оскільки Ежідіо, якого придбав Дніпро, через декілька місяців відмовився повертися в команду. Тому Матос в основному виходив на поле саме на лівому фланзі оборони, замінивши свого земляка.

У 2016 році Матос перейшов в грецький ПАОК, провівши у клубі 4 сезони. У 2020 році бразильський футболіст повернувся в рідну країну, підписавши контракт з Васко Да Гама, а вже через три роки завершив кар'єру.

Джаба Канкава



Джаба Канкава / Фото дніпровського клубу

Джаба Канкава перейшов в Дніпро у 2007 році. Грузинський півзахисник був одним з основних футболістів у центрі поля дніпровського клубу та долучився до історичного успіху команди у Лізі Європи-2014/2015.

До речі. Джаба Канкава отримав Знак Пошани Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 30 березня 2014 року Олег Гусєв зіткнувся з Денисом Бойком під час матчу Дніпро – Динамо та втратив свідомість. Грузинський футболіст надав першу допомогу українцю та врятував йому життя.

Канкава врятував Гусєва: дивіться відео

У 2015 році Канкава покинув Дніпро, приєднавшись до французького Реймса. Потім у кар'єрі грузинського футболіста були такі клуби, як Тобол, Валансьєн та Слован, а зараз він виступає за Динамо Тбілісі.

Валерій Федорчук



Валерій Федорчук / Фото дніпровського клубу

Валерій Федорчук став гравцем Дніпра у 2010 році, але одразу відправився по орендах. Півзахисник грав за Кривбас, Карпати, Волинь, але у 2014 році отримав свій шанс та закріпився у складі дніпровського клубу.

Федорчук став частиною трійки півзахисту разом з Русланом Ротанем та Джабою Канкавою. У 2016 році Валерій перейшов в київське Динамо, а вже за рік підписав контракт з Вересом.

У 2018 році півзахисник приєднався до латвійської Риги, звідки перейшов в Маріуполь. Останнім клубом у кар'єрі Валерія Федорчука став львівський Рух, де він повісив бутси на цвях у 2023 році.

Федорчук не покинув футбол та виступає в українській медіалізі. Колишній хавбек Дніпра грає за Ruh Media Team, де також працює головним тренером львівської команди.

Денис Бойко



Денис Бойко / Фото дніпровського клубу

Денис Бойко на правах оренди перейшов у Дніпро у 2013 році, а вже через рік підписав повноцінний контракт. Голкіпер вдало замінив чеського воротаря Яна Лаштувку.

Бойко став основним у воротах дніпровського клубу. Чудова гра Дениса допомогла команді пробитися в фінал Ліги Європи-2014/2025, де він також здійснив декілька чудових порятунків.

Голкіпером зацікавились європейські клуби після успішного виступу у Лізі Європи. Проте Бойко у 2016 році вирушив в турецький Бешикташ, де гра в нього не пішла, а він був другим воротарем.

Тому Бойка відправили в оренду в іспанську Малагу. У 2018 році Денис повернувся в київське Динамо, де починав свій шлях у футболі, а вже через п'ять років підписав контракт з житомирським Поліссям.

У 2025 році воротар завершив кар'єру. Зараз Денис Бойко з'являється на футбольних програмах у ролі експерта, а також став блогером, створивши власний подкаст, де спілкується з відомими спортсменами з України.

Євген Селезньов



Євген Селезньов / Фото дніпровського клубу

Євген Селезньов приєднався до Дніпра у 2009 році, але у 2011 році перейшов у донецький Шахтар. Проте вже через рік повернувся у дніпровський клуб та став одним із творців успіху команди у Лізі Європи 2014/2015.

Селезньов відзначився голом проти Наполі в Неаполі у першому матчі півфіналу Ліги Європи (1:1). У грі-відповіді у Києві Євген став автором єдиного голу, який допоміг Дніпру вийти у фіналі турніру.

Євген Селезньов забив гол Наполі: дивіться відео

У 2016 році Селезньов перейшов у Кубань, але у тому ж році покинув російський клуб та приєднався до Шахтаря. У 2017 році Євген став гравцем Карабюкспора, а з 2018 по 2019 виступав за Акхісар Беледієспор.

У 2019 році перейшов у Малагу, але згодом приєднався до Бурсаспора, не загравши в іспанському клубі. У 2020 році Євген Селезньов повернувся в Україну, де підписав контракт з Колосом.

У 2021 році Селезньов став гравцем Миная, а через два роки завершив кар'єру футболіста. Зараз ексфорвард виступає в українській медіалізі, представляючи дніпровський Армат.

Влітку 2025 року Євген Селезньов потрапив у мовний скандал під час матчу медіаліги між Арматом та Odessa Media Team. Блогер Renepro зробив зауваження ексфутболісту Дніпра за те, що він розмовляв російською мовою.

Селезньов обурився діями хлопця, сказавши йому, що не він має вирішувати, якою мовою Євген має розмовляти. Інцидент набув великого розголосу, а 16-річного блогера вигнали з Odessa Media Team.

Відзначимо, що Євген Селезньов працює радником міністра молоді та спорту, про що колишній футболіст розповів на подкасті Дениса Бойка. Проте деталі своєї роботи ексфорвард не розкрив.

Роман Зозуля



Роман Зозуля / Фото дніпровського клубу

Роман Зозуля перейшов у Дніпро у 2011 році. У плей-оф Ліги Європи віддав гольову передачу в матчі з Олімпіакосом, а у першій грі з Аяксом забив переможний гол дніпрян.

У 2016 році Зозуля перейшов у Реал Бетіс, але через рік Романа віддали в оренду в Райо Вальєкано. Проте зовсім скоро перехід українського нападника було скасовано через протести фанатів, які звинуватили його у "нацизмі".

Тоді Зозуля перейшов в Альбасете, у 2021 році приєднався Фуенлабради, а з 2022 по 2023 виступав за Райо Махадаонда. Після завершення сезону український футболіст завершив кар'єру.

Відзначимо, що Роман Зозуля у 2017 році відкрив разом з Русланом Ротанем дитячу футбольну академію у Дніпрі. Окрім того, ексфутболіст допомагає Збройним силам України, а також є співзасновником агентства "Talanted Bird" з ексодноклубником Євгеном Коноплянкою.

Зозуля отримав орден "За заслуги" / Фото Арміяinform

Як повідомляє Armyinform.com.ua, Роман Зозуля у 2021 році отримав орден "За заслуги" 3 ступеня. Указ про нагородження підписав президент України Володимир Зеленський 10 вересня 2020 року.

Мирон Маркевич



Мирон Маркевич / Фото дніпровського клубу

Головним тренером легендарного Дніпра, який зіграв у фіналі Ліги Європи 2014/2015, був Мирон Маркевич. Український спеціаліст у травні 2014 року очолив дніпровський клуб та привів команду до історичного успіху.

Мирон Богданович у коментарі 24 каналу поділився спогадами про історичний сезон Дніпра, зокрема, у Лізі Європи.

Футболісти добре розуміли, що є шанс, ба більше після того, як ми вийшли з групи. Оскільки ми погано почали турнір, ми програли Карабаху, поступилися Сент-Етьєну у Франції. Проте нам вистачило сил, щоб вийти з групи. Тоді я сказав футболістам, що давайте хлопці, у нас хороша команда і тому потрібно намагатися пройти у Лізі Європи якомога далі. Ми провели хороші зимові збори, а після Олімпіакоса було зрозуміло, що вийти у фінал було реально. Звичайно, що я головний тренер їх підбадьорював, гравці усе розуміли, звісно, що і тренерський штаб допомагав,

– розповів Маркевич.

Колишній тренер Дніпра також висловився про другий матч з Наполі у півфіналі, у якому дніпряни обіграли італійців та здобули путівку у фінал.

"Емоції після матчу з Наполі важко передати, звісно, що не часто команди потрапляють у фінал, а на нас ніхто не ставив, тим паче проти Наполі, а ми їх пройшли. Усі були як одна команда, когось одного я виділяти не хочу, на полі була команда", – додав спеціаліст.

Відзначимо, що Маркевич власними коштами мотивував футболістів. Артем Федецький в інтерв'ю "Українському футболу" розповідав, що Мирон Богданович виплатив гравцям 100 тисяч доларів за перемогу над Аяксом.

У 2016 році Маркевич покинув Дніпро. Деякий час легендарний український тренер не працював, але у 2023 році втретє очолив львівські Карпати, які вивів в елітний дивізіон країни.

У 2024 році Маркевич покинув Карпати. Наразі спеціаліст не очолює жодну з команд.