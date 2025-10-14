Чимало представників нашої країни виступають у європейських чемпіонатах та дехто з них перемагав у престижному єврокубку. 24 канал розповідає про те, хто з українських футболістів вигравав Лігу чемпіонів та як склалась їх кар'єра.

Андрій Шевченко

Шевченко виграв Лігу чемпіонів

Андрій Шевченко у 1999 році покинув Динамо та перейшов в Мілан. Український футболіст добре вписався у колектив, ставши найкращим бомбардиром Серії А – 24 голи у 32 матчах турніру.

Сезон 2002/2003 став для Мілану тріумфальним на європейській арені. "Россонері" завоювали трофей Ліги чемпіонів.

Фінал турніру відбувся в Манчестері (Англія) на стадіоні "Олд Траффорд". Тоді Мілан зустрівся з Ювентусом. Туринці на своєму шляху здолали Барселону та Реал, а "россонері" вибили Аякс та Інтер.

Матч завершився нічиєю з рахунком 0:0. У серії пенальті Мілан переміг Ювентус з рахунком 3:2, а вирішальний гол з 11-метрового удару забив український форвард Андрій Шевченко.

У сезоні 2004/2005 Мілан знову вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Андрій Шевченко мав нагоду здобути другий європейський трофей у кар'єрі, але "россонері" в історичному стамбульському фіналі поступилися Ліверпулю.

Мілан втратив перевагу у три м'ячі, а матч перейшов у серію пенальті. У результаті Ліверпуль переміг італійський клуб з рахунком 3:2.

У 2006 році Андрій Шевченко перейшов у Челсі, але не зміг закріпитися в клубі з Англії. У 2008 році футболіст повернувся в Мілан на правах оренди.

У 2009 році нападник повернувся в Динамо. Після Євро-2012 Шевченко завершив професійну кар'єру та пішов у політику, приєднавшись до партії "Україна – вперед!".

Проте політична кар'єра у Шевченка не вдалася. Тому колишній футболіст вирішив спробувати себе у ролі тренера та став асистентом Михайла Фоменка у збірній Україні.

Після провалу на Євро-2016 (Україна не вийшла з групи, набравши 0 очок) Фоменко пішов у відставку, а Андрій Шевченко очолив національну команду, з якою у 2021 році, дійшов до 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

Згодом Шевченко покинув збірну України та очолив італійський Дженоа. Проте у 2022 році ексфутболіста звільнили з посади головного тренера всього через декілька місяців роботи у клубі.

25 січня 2024 року Андрія Шевченка було обрано президентом Української асоціації футболу. За кандидатуру легенди українського футболу проголосували 93 з 94 респондентів.

Анатолій Тимощук

Тимощук виграв Лігу чемпіонів

Анатолій Тимощук у 2009 році покинув Зеніт. Українського футболіста тоді до себе запросила мюнхенська Баварія.

Вперше Тимощук з Баварією вийшов у фінал Ліги чемпіонів у сезоні 2009/2010, де чекав їх Інтер. Проте на "Сантьяго Бернабеу" німецький клуб зазнав фіаско, програвши міланцям з рахунком 0:2.

У сезоні 2011/2012 Баварія знову зіграла у фіналі головного європейського турніру і вдруге зазнала поразки. Тоді мюнхенську машину у вирішальному матчі зупинив англійський Челсі, у серії пенальті – 3:4 (1:1 за 120 хвилин гри).

В наступному сезоні Баварія вийшла у фінал Ліги чемпіонів, де відбулося німецьке дербі. Мюнхенці перемогли дортмундську Боруссію з рахунком 1:2. На відміну від минулих фіналів цього разу Тимощук 90 хвилин просидів на заміні, але все одно підняв трофей над головою.

У 2013 році Тимощук повернувся у Зеніт, звідки через два роки перебрався в Кайрат. У 2016 році футболіст завершив кар'єру, а за деякий час став асистентом головного тренера в петербурзькому клубі.

Після 24 лютого 2022 року Анатолій Тимощук залишився в Росії, де продовжує працювати в Зеніті. Колишній футболіст не тільки не висловив свою позицію щодо війни, а також допомагає окупаційній армії, яка вторглася в Україну.

Андрій Лунін

Лунін виграв Лігу чемпіонів

Андрій Лунін у 2018 році перейшов з Зорі у мадридський Реал за 9 мільйонів євро. Таким чином український голкіпер став найдорожчим трансфером клубу в луганського клубу історії.

Проте перші декілька сезонів Лунін провів в орендах у різних іспанських клубах з нижчих дивізіонів. У сезоні 2020/2021 Реал вирішив залишити українського голкіпера у ролі дублера Тібо Куртуа.

У тому ж сезоні Реал виграв Лігу чемпіонів, здолавши у фіналі Ліверпуль – 1:0. Проте Андрій Лунін не виходив на поле у цьому турнірі.

Однак у сезоні 2023/2024 усе змінилося для Луніна. Куртуа отримав травму перед початком кампанії та вибув на весь сезон. Пошкодження бельгійця зіграло на користь українського голкіпера, який став основним.

У тому сезоні Лунін став героєм Реалу, який допоміг вийти іспанському клубу у фінал Ліги чемпіонів. Знаковим було двоматчеве протистояння з Манчестер Сіті, де Андрій зробив відбив два удари у серії пенальті та допоміг "вершковим" здолати "містян".

У фіналі зіграв Куртуа, який відновився від травми. Реал у вирішальній грі здолав Боруссію Дортмунд – 2:0.

До речі. Відзначимо, що за підсумками сезону Андрія Луніна визнали третім найкращим голкіпером світу за версією France Football. Окрім того, він єдиний українець, якому вдалося виграти дві Ліги чемпіонів.

Андрій Лунін продовжує кар'єру у Реалі, але знову перебуває у тіні Тібо Куртуа. У вересні 2024 року український голкіпер продовжив контракт з клубом до 2030 року.

Відзначимо, що Андрій Лунін має проблеми у збірній Україні. Голкіпер Реала не їздить до національної команди через статус резервного воротаря у клубі.