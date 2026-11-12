Де зараз син Андрія Шевченка: з'явилися несподівані деталі 

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Влітку стало відомо, що після періоду у статусі вільного агента молодий гравець приєднався до Шолінга із сьомої англійської ліги. Але ця інформація швидко стала неактуальною, пише 24 Канал.

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Крістіан Шевченко змінив клуб

У матчі 17 туру сьомого дивізіону Англії Шевченко несподівано вийшов на поле у складі команди Бейсінгсток Таун.

Ця раптова зміна клубної прописки після Шолінга посеред сезону ніяк не була відображена ні на офіційних ресурсах обох клубів, ні у соцмережах самого Шевченка-молодшого. Проте варто розуміти, що сьома ліга не є професійним дивізіоном, тож там до правил переоформлення футболістів та реєстрації трансферів ставляться набагато простіше.

Чому не складається кар'єра Крістіана Шевченка

Свій футбольний шлях Крістіан розпочав в академії лондонського Челсі, колишнього клубу свого батька. Проте до рівня професійного контракту з "аристократами" так і не дійшов.

Після цього було нетривале перебування в системі Тоттенгема, а згодом Вотфорда, з яким у Шевченка вже були оформлені робочі відносини. Щоправда зіграти за першу команду йому так і не вдалося, а цьогоріч "шершні" відмовилися від продовження його контракту, не побачивши з боку гравця достатнього прогресу для переведення в основний склад.

Попри невдачі, батьки Шевченка-джуніора підтримують його прагнення йти шляхом батька. На 20-річний ювілей вони побажали сину "продовжувати йти за своїми мріями".