Від цього відео у росіян "запалало": де зараз Віда та Вукоєвич, які записали легендарний ролик

У 2018 році чиновники ФІФА дозволили країні-агресорці проводити чемпіонат світу з футболу. Святковий настрій росіянам зіпсували ексфутболісти Динамо, які на Мундіалі представляли збірну Хорватії.

Сім років тому відбувся чвертьфінал ЧС-2018, в якому збірна Хорватії перемогла Росію у серії пенальті (2:2, 4:3 по пенальті). Після матчу ексдинамівці Огнен Вукоєвич та Домагой Віда записали легендарне відео, пише 24 Канал.

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Відео, яке розлютило росіян

Перемогу у чвертьфіналі хорвати присвятили Україні, яка вже потерпала від гібридної агресії Росії. Гравець "картатих" Домагой Віда вигукнув патріотичне гасло "Слава Україні!", а Вукоєвич додав, що "ця перемога за Динамо та за Україну". Після цього відео у росіян сильно запалало. Вони навіть подали скаргу до ФІФА.

Легендарне відео з хорватами на ЧС-2018

Зазначимо, що на той момент обидва футболісти вже не виступали за Динамо. Віда покинув "біло-синіх" на початку 2018 року. Огнен Вукоєвич у 2017 році завершив ігрову кар'єру та зайнявся тренерською діяльністю.

Де зараз Віда та Вукоєвич

Центральний захисник Домагой Віда після відходу з Динамо грав за турецький Бешикташ. Влітку 2022 року хорват приєднався до грецького АЕКа. У минулому сезоні 36-річний Віда відіграв 31 матч у всіх турнірах. Його контракт чинний до літа 2026 року.

Після Євро-2024 Домагой Віда оголосив про завершення кар'єри у збірній Хорватії.

Огнен Вукоєвич з 2017 по 2020 роки працював скаутом у київському Динамо. Він займався пошуком гравців для "біло-синіх" на Балканах. Паралельно Вукоєвич був скаутом у збірній Хорватії (2018 – 2019).

У 2020 році Вукоєвич приєднався до тренерського штабу Мірчи Луческу в київському Динамо. В Україні фахівець працював до кінця 2022 року.

На сайті Transfermarkt зазначено, що наразі Огнен Вукоєвич є тренером молодіжної збірної Хорватії U-20.

Раніше повідомлялося про першу перемогу Динамо на зборах в Австрії. "Біло-сині" розгромили угорську Кішварду (3:0), а один з голів забив Владислав Супряга.