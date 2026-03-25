Шевченко, Кличко, Подкопаєва: хто з дітей зірок українського спорту живуть за кордоном

Чимало українських спортсменів, виступаючи на міжнародній арені під прапором нашої держави, пов'язують своє життя і майбутнє своїх дітей з іншими країнами. Деякі з нащадків найвідоміших українців у спорті навіть не спілкуються українською мовою.

24 Канал поцікавився, де зараз діти зірок українського спорту – і географія вийшла досить широкою.

Дивіться також Бурхлива біографія Володимира Кличка: як хлопчик з родини військового став легендою боксу

Де живуть сини Андрія Шевченка?

Старший син президента УАФ і найкращого голеадора в історії збірної України Джордан Шевченко, як зазначає Голос Америки, живе у США і навчається в престижному Єльському університеті. Там вивчає економіку і міжнародні відносини, а також відвідує курси з історії України та української мови, бо говорити мовою Батьківщини свого батька не вміє.

Його молодший брат Крістіан Шевченко наслідував батька і став футболістом. Він має професійний контракт з англійським Вотфордом і вже грає у системі юнацьких і молодіжних збірних України. Але, як і ще двоє синів Андрія Шевченка, Олександр і Райдер, постійно проживає у Сполученому Королівстві.



Крістіан Шевченко з батьком / фото з інстаграму

Громадянами якої країни є діти Віталія Кличка?

Двоє синів та донька мера Києва і колишнього чемпіона світу з боксу мають американські паспорти. Але живуть при цьому у Німеччині разом з матір'ю Наталією Єгоровою, з якою Віталій Кличко розлучився.

Єгор-Даніель навчався у Лондоні за фахом економіки і політичних наук, спортивну кар'єру батька він вирішив не повторювати. Вікторія-Єлизавета натомість здобувала освіту в Амстердамі на факультеті психології. А молодший син Максим став баскетболістом і виступає за збірну України.

Що відомо про доньку Лілії Подкопаєвої?

6-річна донька олімпійської чемпіонки зі спортивної гімнастики Евеліна разом з матір'ю і батьком, бізнесменом Ігорем Дубінським, живе у Сполучених Штатах.

Дівчинка починала займатися танцями, досягла певних успіхів і переключилася на спорт своєї зіркової мами.

Де живе зрадник України Сергій Бубка зі своїми дітьми?

Обидва сини колишнього президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки Віталій і Сергій-молодший пробували свої сили у тенісі, не бажаючи займатися легкою атлетикою, як батько. Краще виходило у Сергія – він певний час входив у топ-150 світового рейтингу, але змушений був завершити кар'єру після того, як випав з вікна та зазнав численних травм.

Колись родина Бубки пишалася тим, що повернулася з Монако до Києва, але зараз ситуація зовсім інша: після початку повномасштабного вторгнення спортивний чиновник втік за кордон і більше в Україні не з'являється, як і його діти.



Родина Сергія Бубки / фото Getty Images

Чому діти Олександра Усика живуть не разом?

Двоє доньок чемпіона світу з боксу живуть в Україні разом з матір'ю Катериною. Маленькій Марії ще тільки виповнилося два роки, а старша Єлизавета, попри те, що вже досить доросла, категорично відмовилася залишати рідну країну.

Натомість сини новоспеченого віцепрезидента ФК Полісся Кирило та Михайло мешкають в Іспанії і займаються дзюдо. Там ними опікуються батьки Катерини Усик. Як пояснили в родині, вони не хочуть, щоб бабуся і дідусь разом з онуками постійно перебували в умовах російських атак, а у Катерини не вистачає ресурсу дбати одразу про чотирьох дітей.

Де живе донька Еліни Світоліної?

Перша ракетка України вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса, тож їхня перша спільна дитина Скай живе у будинку в Монако, а не в Україні. Хоча сама Світоліна має нерухомість у Києві і часто відвідує рідну країну.