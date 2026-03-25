Шевченко, Кличко, Подкопаева: кто из детей звезд украинского спорта живут за границей

Многие украинские спортсмены, выступая на международной арене под флагом нашего государства, связывают свою жизнь и будущее своих детей с другими странами. Некоторые из потомков самых известных украинцев в спорте даже не общаются на украинском языке.

24 Канал поинтересовался, где сейчас дети звезд украинского спорта – и география получилась достаточно широкой.

Где живут сыновья Андрея Шевченко?

Старший сын президента УАФ и лучшего голеадора в истории сборной Украины Джордан Шевченко, как отмечает Голос Америки, живет в США и учится в престижном Йельском университете. Там изучает экономику и международные отношения, а также посещает курсы по истории Украины и украинского языка, потому что говорить на языке Родины своего отца не умеет.

Его младший брат Кристиан Шевченко последовал отцу и стал футболистом. Он имеет профессиональный контракт с английским Уотфордом и уже играет в системе юношеских и молодежных сборных Украины. Но, как и еще двое сыновей Андрея Шевченко, Александр и Райдер, постоянно проживает в Соединенном Королевстве.



Кристиан Шевченко с отцом / фото из инстаграма

Гражданами какой страны являются дети Виталия Кличко?

Двое сыновей и дочь мэра Киева и бывшего чемпиона мира по боксу имеют американские паспорта. Но живут при этом в Германии вместе с матерью Натальей Егоровой, с которой Виталий Кличко развелся.

Егор-Даниэль учился в Лондоне по специальности экономики и политических наук, спортивную карьеру отца он решил не повторять. Виктория-Елизавета вместо этого получала образование в Амстердаме на факультете психологии. А младший сын Максим стал баскетболистом и выступает за сборную Украины.

Что известно о дочери Лилии Подкопаевой?

6-летняя дочь олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Эвелина вместе с матерью и отцом, бизнесменом Игорем Дубинским, живет в Соединенных Штатах.

Девочка начинала заниматься танцами, достигла определенных успехов и переключилась на спорт своей звездной мамы.

Где живет предатель Украины Сергей Бубка со своими детьми?

Оба сына бывшего президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубки Виталий и Сергей-младший пробовали свои силы в теннисе, не желая заниматься легкой атлетикой, как отец. Лучше получалось у Сергея – он некоторое время входил в топ-150 мирового рейтинга, но вынужден был завершить карьеру после того, как выпал из окна и получил многочисленные травмы.

Когда-то семья Бубки гордилась тем, что вернулась из Монако в Киев, но сейчас ситуация совсем другая: после начала полномасштабного вторжения спортивный чиновник сбежал за границу и больше в Украине не появляется, как и его дети.



Семья Сергея Бубки / фото Getty Images

Почему дети Александра Усика живут не вместе?

Две дочери чемпиона мира по боксу живут в Украине вместе с матерью Екатериной. Маленькой Марии еще только исполнилось два года, а старшая Елизавета, несмотря на то, что уже достаточно взрослая, категорически отказалась покидать родную страну.

Зато сыновья новоиспеченного вице-президента ФК Полесье Кирилл и Михаил живут в Испании и занимаются дзюдо. Там ими занимаются родители Екатерины Усик. Как объяснили в семье, они не хотят, чтобы бабушка и дедушка вместе с внуками постоянно находились в условиях российских атак, а у Екатерины не хватает ресурса заботиться сразу о четырех детях.

Где живет дочь Элины Свитолиной?

Первая ракетка Украины вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса, поэтому их первый общий ребенок Скай живет в доме в Монако, а не в Украине. Хотя сама Свитолина имеет недвижимость в Киеве и часто посещает родную страну.