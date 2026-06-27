Паливна криза в Росії вдарила по спорту: команду змусили штовхати автобус через порожні АЗС

У Пензі водій автобуса, який перевозив команду до Челябінська, не зміг заправитися на кількох автозаправних станціях міста. На всіх АЗС йому відмовили через повну відсутність бензину.

Коли пальне закінчилося, пасажирам довелося самотужки штовхати важкий транспортний засіб вулицями міста в пошуках палива. Відео цього процесу оприлюднила у соцмережах тренерка спортивного клубу Ганна Разінькова.

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З якою проблемую зіткнулися російські спортсмени?

Ситуація є курйозною, оскільки в клубі "Кімберліт" займаються легкою атлетикою та пауерліфтингом люди з ураженнями опорно-рухового апарату.

Як пишуть РосЗМІ, після розголосу в інцидент втрутилися Міністерство фізичної культури і спорту Пензенської області та регіональний Центр спортивної підготовки. Повідомляється, що наразі спортсмени вже дісталися місця призначення.

Чому в Росії є проблеми з паливом?

Проблеми з бензином у Росії спричинені системним дефіцитом, що виник через виведення з ладу частини нафтопереробних потужностей після регулярних далекобійних ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах, нафтобазах і логістичних об'єктах.

У низці російських регіонів, а також на окупованих територіях (зокрема в Криму), запроваджено суворі обмеження на продаж пального – наприклад, ліміт 20 – 40 літрів на одну особу або виключно за талонами.

Крім того, Росія була змушена оперативно домовлятися про імпорт і транзит пального з Білорусі, щоб частково забезпечити потреби, насамперед у прикордонних регіонах.