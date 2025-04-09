"На сьомому небі від щастя": одноклубник Зінченка встановив унікальний рекорд ЛЧ

У вівторок, 8 квітня, відбулися перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. В одному з них Арсенал вдома приймав Реал.

Господарі здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0. Головним героєм зустрічі став Деклан Райс.

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Особлива ніч для англійця

Півзахисник "канонірів" двічі забив примим ударом зі штрафного – на 58-й та 70-й хвилинах. Він став першим гравцем в історії Ліги чемпіонів, кому це вдавалося зробити в одному поєдинку на стадії плей-оф, повідомляє 24 Канал із посиланням на статистичний портал Opta.

Після закінчення гри Деклан Райс для УЄФА прокоментував своє досягнення. Він заявив, що поки не усвідомлює настільки особливою була ця гра для нього:

"Вміння пробивати штрафні? Це було в мені! Але я надто часто влучав у стінку або пробивав вище. Спочатку ми планували подати, але я побачив розташування стінки та голкіпера і вирішив – перший удар має бути прямим.

Другий гол? У мене просто була впевненість пробити. Ще не усвідомив, бо попереду ще матч-відповідь, але я схвильований, на сьомому небі від щастя. Думаю, через кілька років до мене дійде, наскільки особливим був сьогоднішній вечір".

Цікавий факт. До матчу з Реалом Деклан Райс провів 338 поєдинків на професійному рівні. Він не мав у своєму активі жодного гола зі штрафного прямим ударом.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 16 квітня. У півфіналі тріумфатор пари Арсенал – Реал зіграє проти переможця протистояння ПСЖ – Астон Вілла.