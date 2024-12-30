Цей день назавжди увійшов у пам'ять кожного українського футбольного уболівальника. Олег Блохін став першим українським футболістом, котрий підійняв над своєю головою "Золотий м'яч", повідомляє 24 Канал.

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Перший українець, який став володарем "Золотого м'яча"

Тоді нападник київського Динамо набрав рекордні 122 бали та залишив за своєю спиною світових зірок футболу – Франца Бекенбауера (42 бали) та Йогана Кройфа (27 пунктів).



Олег Блохін – переможець "Золотого м'яча-1975" / Фото із сайту київського Динамо

До слова. Олег Блохін став другим представником СРСР після Яшина, який виграв "Золотий м'яч".

Поза межами трійки найкращих розташувались представники Боруссії Менхенгладбах та мюнхенської Баварії – Берті Фогтс (25) та Зепп Маєр (20).

Хто ще з українців здобував "Золотий м'яч"

29 грудня 1986-го року Ігор Бєланов здобув для українського футболу другий "Золотий м'яч".

13 грудня 2004-го року Андрія Шевченка було визнано найкращим футболістом Європи.

Довідка. У 2024-му році "Золотий м'яч" здобув травмований опорник англійського Манчестер Сіті Родрі. Цікаво, що до останнього нагороду віддавали вінгеру Реала Вінісіусу Жуніору. Однак фінальне рішення змінилось не на користь бразильця. Тому уся делегація мадридського клубу проігнорувала церемонію вручення "Золотого м'яча".

Нагадаємо, що у голосуванні за найкращого футболіста світу був український форвард римської Роми Артем Довбик. Нападник виграв трофей Пічічі, коли виступав за Жирону та посів у голосуванні "ЗМ-2024" 29-те місце.