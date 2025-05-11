Саме матері зіграли одну із важливих ролей у встановлені олімпійських чемпіонів та інших топових українських спортсменів. Саме ці найрідніші жінки у житті кожного атлета першими повірили у мрії своїх дітей, підтримували у складні моменти, коли хотілось покинути спорт, та надихали на перемоги.

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Навіть після становлення професійного спортсмена роль матері у їх кар'єрі має безцінний характер. Кожна ненька палко переживає за свою дитину, яка на футбольному полі, легкоатлетичному секторі, басейні чи тенісному корті, перетворює власну мрію у реальність.

24 Канал розповідає про найрідніших жінок у житті топових українських спортсменів.

Олександр Усик

Однією з найпопулярніших матерів в українському спорті є Надія Усик. Мама зіркового українського боксера Олександра Усика. Жінка завжди підтримує свого сина, але їй складно спостерігати за поєдинками зіркового сина. Надія Петрівна переглядає поєдинки Олександра у повторі, коли вже знає фінальний результат. Все через емоції та хвилювання за сина.

Усик із матір'ю / Фото з соцмереж, K2 Promotions

Надія Петрівна після кожного поєдинку просить Олександра закінчити із професійним боксом. Через такі прохання передається справжня любов та переживання матері, яка не хоче, аби її син отримував травмувався під час боїв.

"Моя мама каже мені це після кожного бою. Вона дуже хвилюється. Це ж моя мама. Вона турбується про моє здоровʼя та безпеку. Вона плаче, знаю, вона боїться. Але є шлях, який потрібно пройти – мені потрібно ще багато зробити в боксі. Люблю її неймовірно, але моя робота ще не закінчена", – розповідав боксер.

Мама – найближча мені людина. Знаю, скільки страждань вона пережила зі мною, коли я хворів чи мав якісь проблеми. Знаю, як вона все це пережила, як вона не спала, турбуючись про мене. Не хочу знову її непокоїти, але маю місію, яку потрібно виконати. Не можу просто так залишити це,

– сказав Усик виданню Daily Mail.

Дар'я Білодід

Світлана Кузнецова – українська тренерка із дзюдо та за сумісництвом матір і тренерка бронзової олімпійської призерки Токіо-2020 Дар'ї Білодід.

Дар'я Білодід із мамою / Фото з соцмереж дзюдоїстки

У тренувальному процесі Світлана Олегівна вимоглива наставниця, а за межами професійного спорту турботлива мама, яка на фото виглядає наче подружка титулованої дзюдоїстки. Матір Дар'ї завжди переживає з нею найскладніші моменти у кар'єрі 24-річної спортсменки. Чого тільки вартував розпач Білодід після поганого виступу на останній Олімпіаді у Парижі 2024. Однак з такою підтримкою Дар'я точно досягне ще не одних вершин на татамі.

Еліна Світоліна

У своїх соцмережах Еліна Світоліна не так часто викладає спільні світлини зі своїми батьками, але подекуди тішить фанатів сімейними фото. Саме матір Світоліної відіграла величезну роль у становленні колишньої третьої ракетки світу.

Тенісистка завжди відзначає, що цінує моменти та час, який проводить з рідними.

У жовтні 2022-го найрідніша жінка у житті тенісистки змінила свій статус на щасливу бабусю. Адже восени Еліна народила, від французького тенісиста Гаеля Монфіса, донечку Скай, у вихованні якої бере участь й матері Світоліної.

Марта Костюк

Талина Бейко – матір та за сумісництвом колишня тренерка української тенісистки Марти Костюк. Марта вже вийшла на корт ще бувши у животі своєї мами. Талина Іванівна – колишня професійна тенісистка, яка протягом своєї вагітності не полишала свою роботу. Тому любов до тенісу Марті прищепили ще до її народження.

Марта Костюк та її матір Талина Бейко / Фото з соцмереж тенісистки

У листопаді 2023-го року у сім'ї української тенісистки відбулась радісна подія – одруження Марти. Весілля Костюк було на Кіпрі.

Андрій Шевченко

Любов Миколаївна – матір колишнього футболіста збірної України та володаря "Золотого м'яча", а нині президента УАФ Андрія Шевченка. Саме ця жінка добре знає, як це коли твоя дитина переживає великі падіння у професійній кар'єрі та досягає неймовірних вершин на футбольному полі.

Шевченко разом з матір'ю / Фото з соцмереж

Кожна із вищезгаданих жінок, які дали життя та виховали справжніх чемпіонів для українського спорту, зіграли величезну роль у кар'єрі топових зірок. І це далеко не весь перелік матерів, які стоять за спиною наших атлетів. Кожна із них заслуговує на найкращі слова та компліменти не лише у цей світлий День матері!