Именно матери сыграли одну из важных ролей в установлении олимпийских чемпионов и других топовых украинских спортсменов. Именно эти родные женщины в жизни каждого атлета первыми поверили в мечты своих детей, поддерживали в сложные моменты, когда хотелось покинуть спорт, и вдохновляли на победы.

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Даже после становления профессионального спортсмена роль матери в их карьере имеет бесценный характер. Каждая мама горячо переживает за своего ребенка, который на футбольном поле, легкоатлетическом секторе, бассейне или теннисном корте, превращает собственную мечту в реальность.

24 Канал рассказывает о самых родных женщинах в жизни топовых украинских спортсменов.

Александр Усик

Одной из самых популярных матерей в украинском спорте является Надежда Усик. Мама звездного украинского боксера Александра Усика. Женщина всегда поддерживает своего сына, но ей сложно наблюдать за поединками звездного сына. Надежда Петровна просматривает поединки Александра в повторе, когда уже знает финальный результат. Все из-за эмоций и волнения за сына.

Усик с матерью / Фото из соцсетей, K2 Promotions

Надежда Петровна после каждого поединка просит Александра закончить с профессиональным боксом. Через такие просьбы передается настоящая любовь и переживания матери, которая не хочет, чтобы ее сын получал травмы во время боев.

"Моя мама говорит мне это после каждого боя. Она очень волнуется. Это же моя мама. Она беспокоится о моем здоровье и безопасности. Она плачет, знаю, она боится. Но есть путь, который нужно пройти – мне нужно еще много сделать в боксе. Люблю ее невероятно, но моя работа еще не закончена", – рассказывал боксер.

Мама – самый близкий мне человек. Знаю, сколько страданий она пережила со мной, когда я болел или имел какие-то проблемы. Знаю, как она все это пережила, как она не спала, беспокоясь обо мне. Не хочу снова ее беспокоить, но имею миссию, которую нужно выполнить. Не могу просто так оставить это,

– сказал Усик изданию Daily Mail.

Дарья Билодид

Светлана Кузнецова – украинский тренер по дзюдо и по совместительству мать и тренер бронзового олимпийского призера Токио-2020 Дарьи Билодид.

Дарья Билодид с мамой / Фото из соцсетей дзюдоистки

В тренировочном процессе Светлана Олеговна требовательная наставница, а за пределами профессионального спорта заботливая мама, которая на фото выглядит как подружка титулованной дзюдоистки. Мать Дарьи всегда переживает с ней самые сложные моменты в карьере 24-летней спортсменки. Чего только стоило отчаяние Билодид после плохого выступления на последней Олимпиаде в Париже 2024. Однако с такой поддержкой Дарья точно достигнет еще не одних вершин на татами.

Элина Свитолина

В своих соцсетях Элина Свитолина не так часто выкладывает совместные фотографии со своими родителями, но иногда радует фанатов семейными фото. Именно мать Свитолиной сыграла огромную роль в становлении бывшей третьей ракетки мира.

Теннисистка всегда отмечает, что ценит моменты и время, которое проводит с родными.

В октябре 2022-го родная женщина в жизни теннисистки изменила свой статус на счастливую бабушку. Ведь осенью Элина родила, от французского теннисиста Гаэля Монфиса, дочь Скай, в воспитании которой участвует и матери Свитолиной.

Марта Костюк

Талина Бейко – мать и по совместительству бывшая тренер украинской теннисистки Марты Костюк. Марта уже вышла на корт еще будучи в животе своей мамы. Талина Ивановна – бывшая профессиональная теннисистка, которая в течение своей беременности не оставляла свою работу. Поэтому любовь к теннису Марте привили еще до ее рождения.

Марта Костюк и ее мать Талина Бейко / Фото из соцсетей теннисистки

В ноябре 2023-го года в семье украинской теннисистки состоялось радостное событие – бракосочетание Марты. Свадьба Костюк была на Кипре.

Андрей Шевченко

Любовь Николаевна – мать бывшего футболиста сборной Украины и обладателя "Золотого мяча", а ныне президента УАФ Андрея Шевченко. Именно эта женщина хорошо знает, как это когда твой ребенок переживает большие падения в профессиональной карьере и достигает невероятных вершин на футбольном поле.

Шевченко вместе с матерью / Фото из соцсетей

Каждая из вышеупомянутых женщин, которые дали жизнь и воспитали настоящих чемпионов для украинского спорта, сыграли огромную роль в карьере топовых звезд. И это далеко не весь перечень матерей, которые стоят за спиной наших атлетов. Каждая из них заслуживает лучших слов и комплиментов не только в этот светлый День матери!