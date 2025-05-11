Бражко, Верняєв, Рух: як український спорт привітав мам із Днем матері

У неділю, 11 травня, у світі та Україні відзначається День матері. Це тепле свято любові, світла, яке присвячене найріднішій людині у житті.

Мами з першого подиху дитини оберігають її на кожному кроці та надихають на нові досягнення та успіхи. 24 канал зібрав привітання українських спортсменів зі всесвітнім Днем матері.

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ФК Шахтар

Футбольний клуб Шахтар долучився до привітань з Днем матері. Пресслужба "гірників" опублікувала допис на сторінці в інстаграм з дитячими фотографіями гравців донеччан та їх мам.

Рух

ФК Львівський Рух також не залишився осторонь світлого Дня матері. "Чорно-білі" в інстаграмі опублікували світлини гравців команди зі своїми мамами.

Для мами ми завжди лишаємося дітьми – скільки б років нам не було. До дня Матері зібрали дитячі фото наших футболістів зі своїми коханими матусями,

– йдеться у дописі клубу.

Володимир Бражко

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко у сторіс в інстаграмі поділився світлиною зі своєю мамою. Хавбек "біло-синіх" залишив короткий підпис: "Зі святом, МА".

Бражко привітав маму з Днем матері / Фото з інстаграму футболіста

Олег Верняєв

Олег Верняєв поділився фото зі своєю мамою в інстаграмі у світлий День Матері. Український гімнаст підписав світлину: "З Днем мами! Люблю тебе".

Верняєв привітав маму з Днем матері / Фото з інстаграму гімнаста

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід не забула привітати зі святом свою маму, яка допомогла зробити їй перші кроки у дзюдо. Українська спортсменка опублікувала світлину в інстаграмі з підписом: "Happy Mother`s Day, my everything"

Білодід привітала маму з Днем матері / Фото з інстаграму дзюдоїстки

Нагадаємо, що Дар'я народилась у сім'ї родині дзюдоїстів Геннадія Білодід та Світлани Кузнєцової. Саме батьки стали першими тренерами дівчини, яка стала бронзовою призеркою Олімпіади-2020 у Токіо.