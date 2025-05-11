Мамы с первого вздоха ребенка оберегают его на каждом шагу и вдохновляют на новые достижения и успехи. 24 канал собрал поздравления украинских спортсменов со всемирным Днем матери.

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ФК Шахтер

Футбольный клуб Шахтер присоединился к поздравлениям с Днем матери. Пресс-служба "горняков" опубликовала сообщение на странице в инстаграм с детскими фотографиями игроков дончан и их мам.

Рух

ФК Львовский Рух также не остался в стороне от светлого Дня матери. "Черно-белые" в инстаграме опубликовали фотографии игроков команды со своими мамами.

Для мамы мы всегда остаемся детьми – сколько бы лет нам ни было. Ко дню Матери собрали детские фото наших футболистов со своими любимыми мамами,

– говорится в заметке клуба.

Владимир Бражко

Полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко в сторис в инстаграме поделился фотографией со своей мамой. Хавбек "бело-синих" оставил короткую подпись: "С праздником, МА".

Бражко поздравил маму с Днем матери / Фото из инстаграма футболиста

Олег Верняев

Олег Верняев поделился фото со своей мамой в инстаграме в светлый День Матери. Украинский гимнаст подписал фотографию: "С Днем мамы! Люблю тебя".

Верняев поздравил маму с Днем матери / Фото из инстаграма гимнаста

Дарья Билодид

Дарья Билодид не забыла поздравить с праздником свою маму, которая помогла сделать ей первые шаги в дзюдо. Украинская спортсменка опубликовала фотографию в инстаграме с подписью: "Happy Mother`s Day, my everything"

Билодид поздравила маму с Днем матери / Фото из инстаграма дзюдоистки

Напомним, что Дарья родилась в семье семье дзюдоистов Геннадия Билодид и Светланы Кузнецовой. Именно родители стали первыми тренерами девушки, которая стала бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио.