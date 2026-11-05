Суркіс звернувся із заявою до Олега Блохіна

Олег Блохін 5 листопада святкує свій 74-й день народження. Легенду Динамо привітав президент клубу Ігор Суркіс.

Відповідна заява з привітанням була опублікована на офіційному сайті Динамо. Олег Блохін є справжньою легендою київського клубу як футболіст, і пізніше він тренував першу команду динамівців.

Що побажав Суркіс Блохіну

Суркіс зазначив, що ім'я Олега Блохіна давно є невід'ємною складовою історії київського Динамо й усього українського футболу. Його велич не потребує зайвих слів.

Ваш спортивний шлях – це історія видатного таланту, неймовірної самовіддачі, характеру переможця та безмежної любові до своєї справи. Ви підкорили найвищі футбольні вершини, здобули визнання далеко за межами України, стали володарем "Золотого м'яча" й одним із найтитулованіших футболістів своєї епохи,

– йдеться в привітанні Ігоря Суркіса.

Він додав, що ім'я Олега Блохіна завжди було та буде орієнтиром для багатьох поколінь динамівців, нагадуючи, яких висот можна досягти наполегливою працею. Для Динамо Блохін завжди був і буде значно більшим, ніж видатний футболіст і тренер.

Ви – частка душі клубу, його багатої біографії та славних традицій. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, душевного спокою, життєвої енергії та родинного затишку,

– побажав Ігор Суркіс.

Також президент Динамо побажав імениннику приємних митей щодня. Щоб у житті було якомога більше приводів для сонячних усмішок, радості та щастя.

Що відомо про Олега Блохіна зараз

Олег Блохін уже відійшов від футбольних справ і відпочиває на заслуженій пенсії разом із дружиною Анжелою. Це його друга дружина, з якою він має двох доньок. Перший його шлюб був із гімнасткою Іриною Дерюгіною, але наприкінці 1990-х років пара розлучилась.

Олег Блохін мав бути присутнім на церемонії вручення "Золотого м'яча" в Лондоні. Утім, володар нагороди 1975 року пропустив цю подію через проблеми зі здоров'ям.