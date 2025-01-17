З твоїм днем, кохаю, – Катерина Усик мило привітала чоловіка з днем народження

17 січня 2025-го року свій день народження святкує чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у хевівейті Олександр Усик. Титулованому боксеру виповнюється 38 років.

Однією із перших українського боксера привітала його дружина Катерина Усик. Кохана виклала серію зі світлин із Олександром та їх дітьми у себе в інстаграмі, пише 24 Канал.

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Привітання від коханої

Катерина Усик показала декілька архівних фото та вчергове зізналась у любові до Олександра. Кохана боксера коротко, але любляче привітала його із днем народження.

З твоїм днем, кохаю,

– написала Катерина.

Катерина Усимк привітала боксера із днем народження / Фото з інстаграму дружини Олександра

Нагадаємо, що Катерина та Олександр вчились в одній школі у Сімферополі. У щасливому шлюбі пара виховує чотирьох дітей – Кирила, Михайла, Єлизавету та Марію. Наймолодша у сімействі Усиків народилась у минулому 2024-му році.

Цікаво, що 17 січня свій день народження також святкує відомий коментатор та друг Олександра Усика – Володимир Кобельков. Катерина Усик теж привітала друга сім'ї зі святом.

"Вітаю, хлопці", – підписала фото Катерина.



День народження у Володимира Кобелькова / Скриншот із інстаграму Катерини Усик

Відзначимо, що якраз Володимир Кобельков є справжнім профі із коментування боїв Олександра Усика. Його круті фрази у реванші Усик – Ф'юрі стали вірусними у соцмережах та навіть стали причинами для відео і мемів.