Тренер Усика розійшовся з колишнім чемпіоном світу

Після втрати титулу WBO Денис Берінчик продовжує шукати новий етап у кар'єрі. Українець також змінює підхід до підготовки та тренерський штаб.

Колишній чемпіон світу Денис Берінчик припинив співпрацю з тренером Єгором Голубом. Український боксер пояснив причину такого рішення для ютуб-каналу "Футбольний Диван".

Дивіться також Команду Усика покинули його тренер та менеджер

Чому Берінчик припинив співпрацю з Голубом?

Берінчик розповів, що Єгор Голуб більше не працює в його команді через зайнятість з іншими топбоксерами. За словами українця, наставник був залучений до роботи з Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

Ексчемпіон світу зазначив, що через це тренеру було складно повноцінно поєднувати кілька проєктів одночасно. Сам Берінчик вирішив рухатися далі та готуватися з іншими спеціалістами.

Що відомо про майбутнє Берінчика?

Український боксер планує повернутися на ринг уже найближчим часом. Раніше промоутер Олександр Красюк повідомляв, що команда працює над організацією нового поєдинку у Великій Британії.

Нагадаємо, у лютому 2025 року Берінчик зазнав першої поразки у професійній кар'єрі, поступившись Кейшону Девісу та втративши титул WBO у легкій вазі.

Денис Берінчик є колишнім чемпіоном світу з боксу в легкій вазі. Його рекорд у боксі складає 20 поєдинків, 19 перемог, 9 із яких нокаутом і 1 поразка. Власне ця поразка сталась в останньому бою Берінчика.

У рейтингу найкращих українських боксерів за всю історію Берінчик посідає 14 місце.