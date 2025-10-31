Український боксер Берінчик заплакав від слів мами: щемливе відео з мережі

Професійний бокс – один з найтравматичніших видів спорту. Мама колишнього чемпіона світу Дениса Берінчика розповіла, як переживає за сина під час поєдинків.

У мережу потрапило відео з фрагментом передачі "Поза очі", яка вийшла в ефір у 2021 році. У ньому мама Дениса Берінчика розповідала про своє ставлення до професії сина, пише 24 Канал.

Читайте також Не тільки Усик і Клички: рейтинг найкращих боксерів в історії України

Як слова мами розчулили Берінчика?

Денис Берінчик не зміг стримати емоцій, коли мама говорила про свої переживання. Вона намагається не дивитися наживо бої сина, оскільки боїться наврочити.

"Я думаю, не знайдеться така мама, яка в захопленні від усього цього та не чекає коли завершиться кар'єра. Я взагалі хвилююся за його професію. Мені вона не подобається. Так не можна говорити, особливо йому. Він усе це любить, йому це подобається, це його життя.

Я дивлюся усі його бої лише в запису. Така у нас сімейна традиція. Тому що одного разу я дивилася онлайн і він програв", – сказала мама Берінчика.

Берінчик розплакався від слів мами: дивіться відео

Зазначимо, що мама Дениса Берінчика відіграла вирішальну роль у його становленні як спортсмена. У підлітковому віці боксер мав проблеми із законом та навіть сидів у СІЗО. Олена Берінчик поставила ультиматум сину, після якого він схаменувся та остаточно присвятив себе спорту. Про це йдеться у матеріалі Tribuna.com.

Коли Берінчик повернеться на ринг?