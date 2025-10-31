Украинский боксер Беринчик заплакал от слов мамы: щемящее видео из сети
- Денис Беринчик не смог сдержать эмоций из-за слов мамы, которая переживает за его безопасность во время боев и старается не смотреть их вживую.
- Беринчик возобновил тренировки после операции на плече и рассматривает предложения для следующего боя, в частности вариант с боем на голых кулаках.
Профессиональный бокс один из самых травматичных видов спорта. Мама бывшего чемпиона мира Дениса Беринчика рассказала, как переживает за сына во время поединков.
В сеть попало видео с фрагментом передачи "Поза очі", которая вышла в эфир в 2021 году. В нем мама Дениса Беринчика рассказывала о своем отношении к профессии сына, пишет 24 Канал.
Как слова мамы растрогали Беринчика?
Денис Беринчик не смог сдержать эмоций, когда мама говорила о своих переживаниях. Она старается не смотреть вживую бои сына, поскольку боится сглазить.
"Я думаю, не найдется такая мама, которая в восторге от всего этого и не ждет когда завершится карьера. Я вообще волнуюсь за его профессию. Мне она не нравится. Так нельзя говорить, особенно ему. Он все это любит, ему это нравится, это его жизнь.
Я смотрю все его бои только в записи. Это наша семейная традиция. Потому что однажды я смотрела онлайн и он проиграл", – сказала мама Беринчика.
Беринчик расплакался от слов мамы: смотрите видео
Отметим, что мама Дениса Беринчика сыграла решающую роль в его становлении как спортсмена. В подростковом возрасте боксер имел проблемы с законом и даже сидел в СИЗО. Елена Беринчик поставила ультиматум сыну, после которого он опомнился и окончательно посвятил себя спорту. Об этом говорится в материале Tribuna.com.
Когда Беринчик вернется на ринг?
- Свой последний бой Денис Беринчик провел в феврале 2025 года. Тогда украинец без шансов проиграл Кейшону Дэвису и потерял титул чемпион мира по версии WBO.
- После поединка 37-летний боксер перенес операцию на плече, которое его беспокоило. После реабилитации Беринчик вернулся к тренировкам.
- Сейчас у Дениса есть несколько предложений относительно следующего боя. Экс-чемпион рассматривает вариант с боем на голых кулаках. Все будет зависеть от предложенных финансовых условий.
- По данным BoxRec, на профессиональном ринге Денис Беринчик провел 20 боев, в которых одержал 19 побед (9 – нокаутом), а в одном потерпел поражение.
