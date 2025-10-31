В сеть попало видео с фрагментом передачи "Поза очі", которая вышла в эфир в 2021 году. В нем мама Дениса Беринчика рассказывала о своем отношении к профессии сына, пишет 24 Канал.

Как слова мамы растрогали Беринчика?

Денис Беринчик не смог сдержать эмоций, когда мама говорила о своих переживаниях. Она старается не смотреть вживую бои сына, поскольку боится сглазить.

"Я думаю, не найдется такая мама, которая в восторге от всего этого и не ждет когда завершится карьера. Я вообще волнуюсь за его профессию. Мне она не нравится. Так нельзя говорить, особенно ему. Он все это любит, ему это нравится, это его жизнь.

Я смотрю все его бои только в записи. Это наша семейная традиция. Потому что однажды я смотрела онлайн и он проиграл", – сказала мама Беринчика.

Беринчик расплакался от слов мамы: смотрите видео

Отметим, что мама Дениса Беринчика сыграла решающую роль в его становлении как спортсмена. В подростковом возрасте боксер имел проблемы с законом и даже сидел в СИЗО. Елена Беринчик поставила ультиматум сыну, после которого он опомнился и окончательно посвятил себя спорту. Об этом говорится в материале Tribuna.com.

Когда Беринчик вернется на ринг?