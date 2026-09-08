Ексгравець збірної України не залишився без уваги під час поєдинку на стадіоні імені Валерія Лобановського. Разом із Гармашем на трибунах був ще один колишній динамівець – Євген Хачеріді, пише Sport.ua.

Гармаш з'явився на матчі Динамо

У неділю, 6 вересня, Динамо приймало ЛНЗ у рамках 5-го туру чемпіонату України. Поєдинок у Києві вийшов небагатим на небезпечні моменти та завершився без забитих голів – 0:0.

Серед глядачів на матчі помітили Дениса Гармаша. Колишній футболіст киян після тривалої паузи знову з'явився на публіці, а компанію йому склав Євген Хачеріді.



Денис Гармаш з'явився на публіці після мобілізації/ Кадр з трансляції

Для Гармаша це особлива поява на публіці, адже останнім часом його життя суттєво змінилося. У листопаді 2025 року футболіста мобілізували до лав Збройних сил України.

За інформацією, яка з'являлася раніше, Гармаш не мав відстрочки чи бронювання. Після проходження військово-лікарської комісії він обрав службу в одному з підрозділів.

Що відомо про службу футболіста

Згодом стало відомо, що колишній динамівець долучився до Сил безпілотних систем та проходив відповідну підготовку. Чи продовжує Гармаш зараз військову службу, офіційно не повідомлялося.

Попри мобілізацію, у квітні 2026 року ексфутболіста презентували як новачка аматорського Титана з Київщини. Втім, згодом відповідну публікацію клуб видалив зі своїх сторінок.

Останньою командою Гармаша було Лісне, яке він залишив наприкінці 2025 року. За свою кар'єру хавбек також виступав за Динамо, Металіст 1925, хорватський Осієк та турецький Різеспор.