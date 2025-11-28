Ексгравець збірної України Денис Гармаш опинився у ТЦК: ЗМІ пишуть про хабар і застосування сили

Відомий ексгравець збірної України Денис Гармаш опинився у неоднозначній ситуації. Вихованець Динамо виступав за Лісне, але тепер буде змушений призупинити свою кар'єру.

В ніч проти 28 листопада Дениса затримали працівники РТЦК Печерського району міста Києва. Затримання проходило із застосуванням фізичної сили, повідомляє 24 Канал з посиланням на СНІДАНОК ХИМЕРИ.

Де зараз Денис Гармаш?

Футболіст провів ніч у РТЦК, а пізніше, згідно з інформацією джерела, йому було запропоновано отримати можливість вийти. Хабар мав становити 25 тисяч доларів.

Зрештою Денис відхилив цю пропозицію, тож на даний момент він продовжує перебувати в Печерському РТЦК. Інформацію про затримання Гармаша підтвердив Київський міський ТЦК та СП, але спростував теорію щодо хабаря та застосування сили.

Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доставлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову він не мав. Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами він обрав службу в одному з підрозділів ЗСУ. Скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців від нього не надходило,

– йдеться у заяві Київського міського ТЦК та СП.

На даний момент Денис є гравцем команди Лісне з Другої ліги. У листопаді клуб зіштовхнувся із фінансовими проблемами та нині близькоий до відсторонення від змагань через неявку на два матчі.