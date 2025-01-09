"Таких сьогодні мало": італійський тренер оцінив рівень Довбика, порівнявши українця з Голандом

Артем Довбик після надуспішного сезону-2023/2024 перейшов з Жирони в Рому. Він одразу став основним гравцем "вовків" і наразі є їх найкращим бомбардиром у нинішній кампанії.

Попри це, українець отримував за свої виступи чимало критики. Своїми думками щодо ігрового стилю Артема Довбика поділився колишній італійський нападник, а нині тренер, Денис Годеас, повідомляє 24 Канал із посиланням на TMW.

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Спеціаліст високої думки про Довбика

Він порівняв футболіста збірної України з форвардом Манчестер Сіті Ерлінгом Голандом. Італієць заявив, що таких нападників наразі досить мало та вірить, що Артем буде успішним у Серії А.

"Мені подобається Довбик, він гравець штрафного майданчика, таких сьогодні мало. Я впевнений, що в нього все вийде. Можливо, у нього немає характеристик Ібрагімовича або подібних гравців, але він легко може досягти двозначних показників.

Звичайно, йому також потрібна допомога партнерів по команді, тому що він нападник того ж стилю, що й Голанд, один із тих, кому потрібна велика кількість атакувальних дій для гола", – сказав Годеас.

Довідка. В нинішньому сезоні Артем Довбик зіграв 24 матчі в усіх турнірах за Рому, в яких забив дев’ять голів і віддав три гольові передачі.

Зазначимо, що наступний поєдинок "вовки" проведуть 12 січня на виїзді проти Болоньї. Стартовий свисток пролунає о 19:00.