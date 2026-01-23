Показав російську натуру: натуралізований гравець Вірменії обматюкав Україну на Євро з футзалу

Збірна України з футзалу стартувала на чемпіонаті Європи-2026. Команда Олександра Косенка підійшла до змагання у статусі одного з фаворитів.

На жаль, успішно стартувати на Євро Україні не вдалось. "Синьо-жовті" поступились збірній Вірменії, яка є новачком на континентальних чемпіонатах, повідомляє 24 Канал.

Що сказав гравець Вірменії?

Після зустрічі стався неприємний епізод із одним із футзалістів Вірменії. Під час трансляції Денис Нєвєдров допустив скандальні вислови на адресу збірної України.

Гравець прокричав фразу "Лохи, Україна! Лохи, на**й" під час святкування перемоги. Цей момент потрапив в ефір трансляції матчу.

Що відомо про Дениса Нєвєдрова?

Зазначимо, що така поведінка Нєвєдрова не є неочікуваною. Гравець є уродженцем Росії та виступав за молодіжну збірну країни-терористки.

У 2021 році Денис отримав громадянство Вірменії та став виступати за цю команду. Втім його професійна кар'єра і далі проходить в Росії, адже наразі Нєвєдров представляє клуб Тюмень.

Що відомо про виступ України на Євро-2026?