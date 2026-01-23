Показав російську натуру: натуралізований гравець Вірменії обматюкав Україну на Євро з футзалу
- Збірна України з футзалу програла збірній Вірменії на чемпіонаті Європи-2026.
- Вірменський гравець Денис Нєвєдров облаяв українську команду.
Збірна України з футзалу стартувала на чемпіонаті Європи-2026. Команда Олександра Косенка підійшла до змагання у статусі одного з фаворитів.
На жаль, успішно стартувати на Євро Україні не вдалось. "Синьо-жовті" поступились збірній Вірменії, яка є новачком на континентальних чемпіонатах, повідомляє 24 Канал.
До теми Де дивитися матчі збірної України на чемпіонаті Європи з футзалу
Що сказав гравець Вірменії?
Після зустрічі стався неприємний епізод із одним із футзалістів Вірменії. Під час трансляції Денис Нєвєдров допустив скандальні вислови на адресу збірної України.
Гравець прокричав фразу "Лохи, Україна! Лохи, на**й" під час святкування перемоги. Цей момент потрапив в ефір трансляції матчу.
Що відомо про Дениса Нєвєдрова?
Зазначимо, що така поведінка Нєвєдрова не є неочікуваною. Гравець є уродженцем Росії та виступав за молодіжну збірну країни-терористки.
У 2021 році Денис отримав громадянство Вірменії та став виступати за цю команду. Втім його професійна кар'єра і далі проходить в Росії, адже наразі Нєвєдров представляє клуб Тюмень.
Що відомо про виступ України на Євро-2026?
- Збірна України з футзалу впевнено пройшла кваліфікацію на ЧЄ. Підопічні Олександра Косенка виграли всі шість матчів відбіркової групи проти Румунії, Німеччини та Кіпру.
- На Євро-2026 експерти вважали нашу команду третім фаворитом турніру після Іспанії та Португалії. Наша команда потрапила в одну групу із Чехією, а також дебютантами Євро Литвою та Вірменією.
- Після поразки від вірменів "синьо-жовті" посідають останнє місце у групі. Литва та Чехія розписали нічию у першому турі (3:3).
- Наступний матч Україна проведе 25 січня, де зіграє проти господарів Євро-2026 литовців. Натомість остання гра групової стадії проти Чехії відбудеться 28-го числа.