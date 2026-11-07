"Тренер без інформації": Денис Олійник оцінив перспективи Динамо та Шахтаря

Ексгравець збірної України Денис Олійник встиг пограти у багатьох клубах УПЛ, зокрема після початку повномасштабного вторгнення він виступав за Ворсклу і ЛНЗ. Тож український клубний футбол не залишає його байдужим.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу колишній півзахисник, а нині тренер прокоментував сезон київського Динамо та донецького Шахтаря.

Що чекає на Шахтар у євросезоні

На думку спеціаліста, який сам багато працює саме з молодими футболістами у фінському футбольному клубі Sjk, чинний чемпіон України має значну перевагу за рахунок того, що Арді Турану вдалося зібрати водночас молоду, але дуже перспективну команду.

Денис Олійник прогнозує, що цього сезону Шахтарю вдасться зробити те, чого "гірники" не робили вже досить давно – а саме вийти до плей-оф Ліги чемпіонів.

Що зможе Динамо з новим тренером

Олійник дуже тепло відгукується про Динамо, адже перші кроки у дорослому футболі робив саме в Києві.

Динамо в моєму житті завжди грає велику роль, я провів в структурі клубу 8 років. Завжди за них вболіваю та бажаю тільки успіхів,

– зізнався ексгравець київської команди.

Проте зараз на тлі зміни на тренерському містку киян Денис Олійник не наважується робити чіткі прогнози щодо майбутнього клубу. За його словами, надто мало інформації є про нового наставника динамівців Мацея Кендзьорека, який вперше працює за межами Польщі і здебільшого виконував роль асистента у командах на батьківщині. Олійник вважає, що лише час покаже, чи було рішення Ігоря Суркіса довіритися не надто досвідченому спеціалісту правильним.