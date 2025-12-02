Київський міський ТЦК та СП підтвердив затримання Дениса Гармаша. Відомий журналіст Володимир Звєров розповів нові деталі щодо колишнього футболіста київського Динамо, інформує 24 Канал із посиланням на ПРОФУТБОЛ Digital.

Де проходить служить Гармаш?

Коментатор розкрив, де проходить службу гравець Лісного. Перед цим була інформація, що футболіст успішно пройшов ВЛК та поспілкувався з рекрутерами, обравши службу в одному з підрозділів ЗСУ.

Зараз Денис Гармаш знаходиться в одному з підрозділів сил безпілотних систем. Це станом на понеділок. Він готується до проходження БЗВП. Що далі – це військова таємниця,

– сказав Звєров.

Що відомо про мобілізацію Гармаша?

СНІДАНОК ХИМЕРИ повідомляв, що Гармашу було запропоновано отримати можливість вийти. Однак для цього футболіст повинен був дати заплатити 25 тисяч доларів. Від такого хабаря Денис відмовився.

Київський міський ТЦК та СП хоч і підтвердив затримання півзахисника, але спростував слова про вимагання грошей.

Згодом у соцмережах з'явилось фото Гармаша після затримання. У нього була відірвана одна кишеня.

Цікаво, що у своєму телеграм-каналі інший ексдинамівець Артем Мілевський відреагував на мобілізацію Гармаша. Колишній форвард киян зауважив, що Денис перебував у розшуку.

"Всім привіт. Гармаша затримав ТЦК? Нех*й вночі їздити, коли перебуваєш у розшуку", – написав Мілевський.

За яку команду грав Гармаш?

Останнім клубом перед мобілізацією у футбольній кар'єрі Гармаша був друголіговий клуб Лісне. До цього клубу він доєднався у січні 2025 року у статусі вільного агента. Однак через брак грошей його команда не з'явилася на два виїзні матчі та була виключена зі змагань.

У футболці друголігового клубу Гармаш встиг провести 13 матчів, у яких не відзначився результативними діями (дані з порталу Transfermarkt).

До цього Гармаш пограв за київське Динамо, харківський Металіст 1925, хорватський Осієк і турецький Різеспор.