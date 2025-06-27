Один з найзірковіших супертяжів покоління висловив бажання побитися з Усиком

Олександр Усик уже 19 липня проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу проти володаря пояса IBF Даніеля Дюбуа. Очікується, що це буде передостанній поєдинок у професійній кар'єрі українського боксера.

Уже чимало бійців заявляли про своє бажання стати останнім суперником для Олександра Усика. Напередодні до цього списку додався ще один іменитий супертяж, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Хто хоче битися з Усиком

Йдеться про колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера. Американський боксер заявив, що хотів би розділити ринг з українським чемпіоном, наголосивши, що сам Олександр Усик колись хотів цього бою:

Якщо Усик буде ще у формі, коли настане час, то це буде очевидний вибір. Я буду битися з ним, якщо він буде готовий. Думаю, це буде неймовірно. Він раніше говорив, що хоче битися зі мною, і я сподіваюся, що він досі так думає.

Також "Бронзовий бомбардувальник" розповів, за кого вболівав у протистоянні Усик – Ф'юрі. Він зізнався, що підтримував українця, якому й прогнозував перемогу.

"Я вболівав за Усика в боях з Ф’юрі. Я знав його можливості та те, наскільки він вправний. Перед першим боєм я говорив людям, що Усик переможе завдяки своєму стилю.

Я вибрав сторону, і це не мало нічого спільного з моїм суперництвом з Ф’юрі. А після того, як він переміг його вперше, я знав, що вдруге буде легше. Я радий за Усика", – сказав американець.

До слова. Деонтей Вайлдер свій наступний бій проведе 27 червня проти Тайррелла Герндона. Всього на професійному рівні він бився 48 разів: 43 перемоги, 1 нічия, 4 поразки.

Нагадаємо, що "Бронзовий бомбардувальник" є одним з найкращих панчерів покоління. Раніше він розповідав, який нокаут є його улюбленим.