"Бронзовий бомбардувальник" домовляється про бій з найгрізнішим нокаутером ММА

Колишній чемпіон світу з боксу Деонтей Вайлдер анонсував своє повернення на ринг. Грізний панчер планує провести два поєдинки проти зірки ММА Френсіса Нганну.

Зірковий американський боксер Деонтей Вайлдер зазнав чотирьох поразок у п'яти останніх поєдинках. Проте "Бронзовий бомбардувальник" не планує вішати рукавички на цвях, пише 24 Канал з посиланням на Bloody Elbow.

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Вайлдер готовий битися за правилами ММА

39-річний ветеран підтвердив чутки про перемовини з бійцем ММА Френсісом Нганну, який вже має досвід поєдинків у рингу. Найгрізніші панчери боксу та ММА планують провести два вогняні поєдинки.

"Хочу провести цей бій. Зараз багато чого відбувається. Ми все ще ведемо переговори з цього приводу.

Головне завдання – визначитися зі структурою івенту. Ми обмінялися думками. Особисто я за те, щоб провести один бій у боксі й один бій у ММА. Я готовий битися за його правилами після того, як він прийме бій за моїми. Вважаю, що в цій справі треба поводитися чесно", – розповів Вайлдер.

Зазначимо, що наразі невідомі орієнтовні дати поєдинків між Вайлдером та Нганну. Цілком можливо, що вони відбудуться восени.

Свій наступний бій "Бронзовий бомбардувальник" проведе 25 червня проти 37-річного земляка Тайррелла Герндона. Поєдинок відбудеться в американському місті Вічіта.

Черговий шанс для Нганну

Нагадаємо, що ексчемпіон UFC Френсіс Нганну провів два поєдинки за правилами боксу. У першому бою проти Тайсона Ф'юрі "Хижак" був близьким до апсету, але поступився роздільним рішенням суддів. А в другому зазнав фіаско від Ентоні Джошуа, який легко нокаутував Нганну у 2-му раунді.

Після цього Френсіс знову повернувся в ММА. 19 жовтня 2024 року в Ер-Ріяді "Хижак" переміг бразильця Ренана Феррейру у боротьбі за титул чемпіона PFL Super Fights у важкій вазі.