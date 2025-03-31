"Не можу продовжувати битися": ветеран хевівейту висловився про завершення кар'єри

Дерек Чісора один з найдосвідченіших представників надважкого дивізіону. Британець за свою довготривалу кар'єру провів 49 поєдинків, де бився з багатьма потужними та іменитими опонентами.

Ветеран хевівейту готується до завершення кар'єри. Британський боксер розповів, коли планує покинути спорт, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Коли Чісора завершить кар'єру

Дерек Чісора заявив, що покине бокс після того, як проведе ювілейний 50 поєдинок. Британець зізнався, що він мріє про те, аби виграти чемпіонський пояс перед завершенням кар'єри.

Я маю це зробити. Я не можу продовжувати битися. У мене залишився лише один тренувальний табір. Зараз я відчуваю це. Так що мій останній бій буде за чемпіонський титул. Це все або нічого,

– сказав Чісора.

Раніше стало відомо, що Дерек Чісора може побитися проти Даніеля Дюбуа у чемпіонському бою. Ветеран хевівейту є обов'язковим претендентом на титул IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, що востаннє Дерек Чісора бився проти Отто Валліна у лютому цього року. Британський боксер одноголосним рішенням суддів переміг шведського опонента.