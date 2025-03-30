Дерек Чісора назвав бійця, з яким повинен побитись Олександр Усик. На його думку, це новозеландський тимчасовий чемпіон світу Джозеф Паркер, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Чому Усик має битись проти Паркера

Ветеран хевівейту висловився стосовно поєдинку між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. На думку досвідченого боксера, для українського чемпіона немає сенсу битись проти британця вдруге.

Дерек Чісора пояснив, чому Олександр Усик повинен битись проти Джозефа Паркера. На думку британця, тільки тоді українець доведе, що він найкращий в історії.

Щоб бути найкращим, потрібно битися з усіма. Він двічі боксував з Тайсоном Ф'юрі, двічі з Ей Джеєм. Він боксував зі мною один раз. Він боксував один раз з Даніелем Дюбуа. Тож я думаю, що зараз він повинен дати шанс Джозефу Паркеру,

– сказав Чісора.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році у польському Вроцлаві. Тоді український чемпіон здолав британця технічнин нокаутом у дев'ятому раунді поєдинку.



Раніше Олександра Усика зобов'язали битись проти Джозефа Паркера. Українець повинен захистит титул чемпіона світу за версію WBO у надважкій вазі.