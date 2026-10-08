Чісора, схоже, обрав російський вектор своєї кар’єри. У грудні 42-річний боксер зустрінеться у бою із Муратом Гассієвим, повідомив ресурс EverythingBoxing.

Що відомо про рішення Чісори

За інформацією джерела, Дерек Чісора вийде у грудні у Великій Британії, а найімовірнішим суперником є Мурат Гассієв.

Зазначається, що такі данні у медіа розповсюдила боксерська організація IBA, яку очолює російський олігарх Умар Кремльов.

Джерело додає, що наразі точна дата й місце проведення вечора боксу за участі британського ветерана не є відомими.

Зауважимо, що протягом певного періоду часу Чісора відзначається дивною поведінкою. У липні він відвідав Москву, а уже невдовзі виступив з публічними погрозами на адресу Олександра Усика.

Який статус може мати бій Гассієв – Чісора

Наразі росіянин володіє поясом WBA Regular, який є другим за вагою у лінійці титулів цієї організації. Імовірно, саме він стоятиме на кону.

Росіянин повинен був отримати головний титул – WBA Super, коли Олександр Усик звільнив усі свої пояси. За це Гассієв публічно дякував українцю. Але пояс у грудні розіграють Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа.