Британець відкрито зізнався у готовності влаштувати вуличну бійку з Усиком поза рингом. Про це він розповів у нещодавньому інтерв'ю ютуб-каналу Seconds Out.

Різка заява Чісори про Усика

Чісора не стримував емоцій та вжив нецензурну лексику, коментуючи своє ставлення до Усика. Боксер підкреслив, що вже попередив українського чемпіона про свої наміри.

Коли я його побачу, то поясню йому, що до чого. Так, я готовий розпочати бійку з Усиком, щойно побачу його. Він уже знає про це. Я йому вже сказав,

– заявив Чісора.

Коли інтерв'юер закликав британця бути обережнішим з українським непереможним боксером, Дерек порівняв себе з кіноперсонажем-хуліганом.

Знаєш, як мене називають на вулицях? Дібо (хуліган з фільму "П'ятниця", який тримав у страху весь район),

– додав боксер.

Нагадаємо, Усик уже виходив у ринг проти Чісори. Їхній бій відбувся у жовтні 2020 року та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів.

Раніше Усик повідомив, що його наступний поєдинок стане останнім у професійній кар'єрі. Очікується, що бій відбудеться у США наприкінці 2026 року або на початку 2027-го. Серед найімовірніших суперників називають Деонтея Вайлдера.

Нещодавньо спортсмен відвідав вечір боксу в Саудівській Аравії, де підтримував Ентоні Джошуа під час його драматичного поєдинку проти Крістіана Пренги.

У липні 2026 року Чісора побував у Москві, де відвідав боксерське шоу Мурата Гассієва як гість. Під час візиту британський боксер позитивно відгукнувся про життя в Росії. При цьому Чісора, який раніше підтримував дружні стосунки з Усиком, помітно змінив свою публічну риторику.