Британец открыто признался в готовности устроить уличную драку с Усиком вне ринга. Об этом он рассказал в недавнем интервью ютуб-каналу Seconds Out .

Резкое заявление Чисоры об Усике

Чисора не сдерживал эмоций и употребил нецензурную лексику, комментируя свое отношение к Усику. Боксер подчеркнул, что уже предупредил украинского чемпиона о своих намерениях.

Когда я увижу его, то объясню ему, что к чему. Да, я готов начать драку с Усиком, как только увижу его. Он уже знает об этом. Я ему уже сказал,

– заявил Чисора.

Когда интервьюер призвал британца осторожнее с украинским непобедимым боксером, Дерек сравнил себя с киноперсонажем-хулиганом.

Знаешь, как меня называют на улицах? Дибо (хулиган из фильма "Пятница", держащий в страхе весь район),

– добавил боксер.

Напомним, Усик уже выходил в ринг против Чисоры. Их бой прошел в октябре 2020 года и завершился победой украинца единогласным решением судей.

Ранее Усик сообщил, что его следующий поединок станет последним в профессиональной карьере. Ожидается, что бой состоится в США в конце 2026 или в начале 2027-го. Среди вероятных соперников называют Деонтея Уайлдера.

Недавно спортсмен посетил вечер бокса в Саудовской Аравии, где поддерживал Энтони Джошуа во время драматического поединка против Кристиана Пренги.

В июле 2026 года Чисора побывал в Москве, где посетил боксерское шоу Мурата Гассиева как гость. В ходе визита британский боксер положительно отозвался о жизни в России. При этом Чисора, ранее поддерживавший дружеские отношения с Усиком, заметно изменил свою публичную риторику .