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Sport News 24 Бокс Чісора після сварки з Усиком ухвалив несподіване рішення
8 жовтня, 12:15
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Чісора після сварки з Усиком ухвалив несподіване рішення

Олександр Щербатих

Британський представник надважкої ваги (понад 90,72 кілограма) Дерек Чісора може невдовзі вийти на професійний ринг. Його суперником стане росіянин.

Чісора, схоже, обрав російський вектор своєї кар’єри. У грудні 42-річний боксер зустрінеться у бою із Муратом Гассієвим, повідомив ресурс EverythingBoxing.

Що відомо про рішення Чісори

За інформацією джерела, Дерек Чісора вийде на ринг у грудні у Великій Британії, а найімовірнішим суперником є Мурат Гассієв.

Зазначається, що такі дані у медіа розповсюдила боксерська організація IBA, яку очолює російський олігарх Умар Кремльов.

Джерело додає, що точна дата й місце проведення вечора боксу за участі британського ветерана наразі невідомі.

Зауважимо, що протягом певного періоду Чісора вирізняється дивною поведінкою. У липні він відвідав Москву, а вже невдовзі виступив з публічними погрозами на адресу Олександра Усика.

Який статус може мати бій Гассієв – Чісора

Наразі росіянин володіє поясом WBA Regular, який є другим за значущістю у лінійці титулів цієї організації. Імовірно, саме він стоятиме на кону.

Росіянин повинен був отримати головний титул – WBA Super, коли Олександр Усик звільнив усі свої пояси. За це Гассієв публічно дякував українцю. Але пояс у грудні розіграють Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа.

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