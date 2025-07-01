Дерюгіна розплакалася після виступу Онофрійчук на Кубку світу: зворушливе відео

В румунському місті Клуж-Напока завершився етап Кубка світового виклику. На змаганнях успішно виступила вихованка Ірини Дерюгіної Таїсія Онофрійчук.

17-річна українка Таїсія Онофрійчук здобула дві золоті медалі у вправах з булавами та стрічкою. Крім того, зірка української гімнастики виборола "срібло" у вправі з м'ячем та багатоборстві, пише 24 Канал.

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Як Дерюгіна відреагувала на виступ Онофрійчук?

За виступом своєї вихованиці уважно спостерігала головна тренерка збірної України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна. Вона чуттєво переживала за кожен рух гімнастки.

На камеру потрапила реакція Дерюгіної на другий тріумф Онофрійчук. Ірина Іванівна не стримала емоцій та розплакалася.

Відео емоцій Дерюгіної на виступ Онофрійчук

Після вправи зі стрічкою Дерюгіна обійняла Онофрійчук та поцілувала 17-річну гімнастку.

Дерюгіна привітала Онофрійчук з перемогою: відео

Зазначимо, що у вправах зі стрічкою Таїсія набрала 29,050 та випередила американку Рін Кіз (28,050). У фіналі вправ з булавами Онофрійчук стала першою з результатом 30,550 бала. У італійки Тари Драгас за підсумком виступу судді нарахували 29,100 бала, а у Дарини Варфоломєєвої, яка представляє Німеччину, 28,550 бала.

Раніше повідомлялося, що на Кубку світу Таїсія Онофрійчук виграла залік особистого багатоборства. На заключеному етапі в Мілані українка виступала з травмою.