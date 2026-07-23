Мільйони євро: скільки заробив Девід Бекхем завдяки ЧС-2026

Чемпіонат світу у США, Канаді та Мексиці став найбільш щедрим на призові: переможці іспанці поповнили бюджет своєї федерації на 50 мільйонів доларів. Але здобутки на полі виявилися не найбільш прибутковою справою, доказом чого став Девід Бекхем.

Легенда збірної Англії та власник клубу Інтер Маямі під час Мундіалю заробив половину всього гонорару "Фурії Рохи". При цьому сер Девід мав можливість насолоджуватися матчами в компанії дружини, сидячи у ВІП-ложі, пише 24 Канал.

Скільки грошей отримав Девід Бекхем за ЧС-2026

Експерти порахували, що банківські рахунки Бекхема за понад місяць проведення у Сполучених Штатах матчів чемпіонату світу мали поповнитися приблизно на 22 мільйони євро або ж 24 мільйони доларів.

Джерелами цього доходу в основному стали медіаактивності та рекламні контракти. Під час Мундіалю сер Девід виступав в ролі амбасадора, був телеекспертом для кількох спортивних ЗМІ, а також виконував зобов'язання щодо демонстрації продукції великих брендів-спонсорів.

Скільки приніс Бекхему виступ Мессі на чемпіонаті світу

Ще одна прибуткова стаття для Бекхема – це потрапляння Ліонеля Мессі до фіналу чемпіонату.

ФІФА зобов'язана виплачувати клубам компенсацію за кожен день, проведений футболістом на контракті у розташуванні його національної збірної. Під час Мундіалю сума складала 4300 євро на день.

Оскільки Мессі пройшов увесь турнірний шлях, то бюджет Інтера з Маямі завдяки аргентинцю поповнився на мінімум 150-200 тисяч євро.