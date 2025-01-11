Повернувся рятувати клуб Миколенка: Девід Моєс – головний тренер Евертона

У суботу, 11 січня, англійський Евертон офіційно призначив нового головного тренера для головної команди. Хоча новим Девіда Моєса на чолі "ірисок" складно назвати, адже коуч вже раніше тривалий час працював у клубі АПЛ.

В англійському клубі не приховують свого захвату від повернення культового для команди тренера, пише 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Евертона. Девід Моєс вже керував Евертоном із 14 березня 2002-го по 30 червня 2013-го років.

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За спиною 61-річного шотландського тренера вже 518 матчів на чолі "ірисок". Це найбільша кількість поєдинків у кар'єрі Моєса на чолі однією команди. Щоправда, досвідчений наставник протягом своєю тривалої роботи в Евертоні не привів клуб до жодного трофея.

Щодо помічників Моєса в Евертоні буде відомо дещо пізніше.

До слова. Серед претендентів на посаду головного тренера Евертона також називали колишнього наставника донецького Шахтаря Паулу Фонсеку.

Нагадаємо, що Евертон залишився без головного тренера за декілька годин до матчу Кубка Англії проти Пітерборо. Боси "ірисок" вирішили достроково попрощатись із Шоном Дайчом.

Навіть без головного тренера Евертон оформив домашню перемогу з рахунком 2:0 та вийшов в 1/16 кубкового турніру.