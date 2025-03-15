Попереду тільки Венгер і Фергюсон: тренер Миколенка увійшов в історію АПЛ

В Англійській Прем'єр-лізі було визначено найкращого тренера лютого. Нагороду отримав наставник Евертона Девід Моєс.

Для шотландського спеціаліста таке визнання стало вже одинадцятим у кар'єрі. За кількістю отриманих нагород найкращого тренера місяця він вийшов на третє місце в історії ліги, повідомляє 24 Канал із посиланням на OptaJoe.

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Видатний показник

Більшу кількість перемог у цій номінації здобували тільки легендарні Арсен Венгер і сер Алекс Фергюсон. У їх колекції таких нагород 15 і 27 відповідно.

Зазначимо, що під керівництвом Девіда Моєса Евертон, за яких виступає захисник збірної України Віталій Миколенко, в лютому не програв жодного матчу. "Іриски" набрали дев'ять очок у п'яти поєдинках АПЛ – дві перемоги та три нічиї.

До слова. Ця нагорода стала першою для шотландського тренера з березня 2013 року. Найкращим гравцем лютого було визнано вінгера Ліверпуля Мохаммеда Саллаха.

Наразі Евертон розташовується на 15-му місці в турнірній таблиці АПЛ. Свій наступний поєдинок підопічні Моєса проведуть 15 березня вдома проти Вест Гема. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.