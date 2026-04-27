Відомий спортивний бізнесмен поділився своїми враженнями від інциденту. Як пише Polymarket Sports, замах, який ледь не стався на першу особу держави, Вайта не налякав.

Що розповів Дейна Вайт про загрозу замаху на Трампа?

Вайт був захоплений діями охоронців із Секретної служби, які не дали оброєному нападнику потрапити на вечір Асоціації кореспондентів Білого дому за особистої присутності президента.

Навколо здійнявся шум, столи почали перекидати, а до зали забігли озброєні люди й закричали: на підлогу. А я не ліг. Це було п**дець як круто. Я буквально вбирав у себе кожну секунду, це був доволі божевільний та унікальний досвід,

– здивував описом ситуації Вайт.

Ні Дональд Трамп, ні його оточення внаслідок спроби замаху не постраждали. Поранення дістав один співробітник спецслужб, але його життю нічого не загрожує.

