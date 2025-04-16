Оголошено список учасників на стартовий етап Діамантової ліги-2025: хто представить Україну

У суботу, 26 квітня, відбудеться перший етап нового сезону Діамантової ліги. Його прийматиме китайський Сямень.

Організатори найпрестижнішої комерційної серії змагань з легкої атлетики опублікували список учасників на цей турнір. Участь у ньому візьмуть, зокрема, і дві українки, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Діамантової ліги.

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Дві представниці у стрибках у висоту

Нашу країну на стартовому етапі змагань сезону представлятимуть дві легкоатлетки. Обидві виступатимуть у стрибках у висоту.

Йдеться про Ярославу Магучіх, яка на ЧС-2025 у приміщенні з пошкодженням здобула "бронзу", а також Юлію Левченко. Для обох спортсменок турнір у Сямені стане першим офіційним у літній частині сезону.

Серед суперниць українок на першому етапі будуть австралійки Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон, які здобули "золото" та "срібло" на ЧС у приміщенні. Також участь у змаганнях візьмуть Татьяна Гусін, Крістіна Гонзель, Імке Оннен, Елла Юнніла та Бусе Савашкан.

Довідка. Змагання розпочнуться о 13:15 за київським часом. Офіційним транслятором в Україні буде Суспільне Спорт.

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх є переможницею фіналу Діамантової ліги останніх трьох сезонів. В активі Юлії Левченко було три поспіль "срібла" (2017, 2018 і 2019 роки).