Организаторы самой престижной коммерческой серии соревнований по легкой атлетике опубликовали список участников на этот турнир. Участие в нем примут, в частности, и две украинки, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Бриллиантовой лиги.

Читайте также Литовский атлет дважды за день обновил мировой рекорд в метании диска: исторические видео

Две представительницы в прыжках в высоту

Нашу страну на стартовом этапе соревнований сезона будут представлять две легкоатлетки. Обе будут выступать в прыжках в высоту.

Речь идет о Ярославе Магучих, которая на ЧМ-2025 в помещении с повреждением завоевала "бронзу", а также Юлии Левченко. Для обеих спортсменок турнир в Сямэне станет первым официальным в летней части сезона.

Среди соперниц украинок на первом этапе будут австралийки Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон, которые завоевали "золото" и "серебро" на ЧМ в помещении. Также участие в соревнованиях примут Татьяна Гусин, Кристина Гонзель, Имке Оннен, Элла Юннила и Бусе Савашкан.

Справка. Соревнования начнутся в 13:15 по киевскому времени. Официальным транслятором в Украине будет Суспільне Спорт.

Напомним, что Ярослава Магучих является победительницей финала Бриллиантовой лиги последних трех сезонов. В активе Юлии Левченко было три подряд "серебра" (2017, 2018 и 2019 годы).