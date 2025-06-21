Магучіх вдруге поспіль залишилася без "золота" на етапі Діамантової ліги

У Парижі відбулися змагання восьмого етапу Діамантової ліги. У секторі стрибків у висоту серед жінок за нагороди боролися дві українки – Ярослава Магучіх і Юлія Левченко.

На попередньому етапі Діамантової ліги Ярослава Магучіх стала срібною призеркою. У Парижі українська чемпіонка та рекордсменка сподівалася взяти реванш, пише 24 Канал.

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Як виступила Магучіх на етапі в Парижі

У змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок взяли участь 13 спортсменок. Серед учасниць були традиційні суперниці Ярослави – австралійки Нікола Оліслагерс та Елеонор Паттерсон.

Рік тому на етапі у Парижі Магучіх встановила світовий рекорд серед жінок, підкоривши висоту 2,10 метра. Були сподівання, що українка зможе повторити успіх і здобути "золото".

Першою боротьбу за медалі припинила Юлія Левченко. Уроджениця Бахмуту взяла 1,83 метра, але не змогла підкорити планку на висоті 1,88 та 1,91 метра. У підсумку Юлія посіла 11 місце.

Ярослава розпочала виступ одразу з 1,91 метра, яку вона взяла з першої спроби. Проблеми почалися вже на висоті 1,94. Українка використала дві спроби та перенесла останню на 1,97. Ця висота підкорилася Ярославі, яка продовжила свій виступ.

Комплект нагород розіграли три легкоатлетки: Магучіх, Оліслагерс і Паттерсон. Висота 2,01 метра стала недосяжною для Ярослави. Українка вдруге поспіль стала срібною призеркою. "Золото" з результатом 2,01 здобула Оліслагерс, а "бронза" дісталася Паттерсон.

Діамантова ліга-2025. Париж. Стрибки у висоту (жінки)

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2.01 метра

2. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.97 метра

3. Елеонор Паттерсон (Австралія) – 1.97 метра

...

11-12. Юлія Левченко (Україна) – 1.83 метра

До речі, перед змаганнями Ярослава Магучіх підкорила мережу запальним танцем. Рекордсменка взяла участь у популярному тренді.