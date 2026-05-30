"Російська" конкурентка Магучіх завоювала трофей перед Діамантовою лігою

Кіпрська спортсменка Єлена Куліченко здобула перемогу на престижному міжнародному турнірі Cyprus International Athletics Meeting у Лімасолі. У секторі для стрибків у висоту 23-річна атлетка, яка до 2021 року виступала за Росію, подолала планку на 1,89 метра та завоювала золоту медаль.

Срібло здобула казахстанська спортсменка Єлизавета Матвєєва, підкоривши висоту 1,85 метра. Третє місце серед лідерок зайняла грецька атлетка Панагіота Досі з результатом 1,80 метра, повідомляє 24 Канал.

Де далі буде виступати Куліченко?

Вже у статусі чемпіонки кіпрського турніру вона вирушає до Рабата (Марокко) на третій етап Діамантової ліги. Там на неї чекає конкуренція з українськими легкоатлетками:

Ярослава Магучіх – олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка, для якої це буде перший старт у поточному літньому сезоні.

Юлія Левченко – лідерка етапу в китайському Сямені, де вона вже завоювала "золото" з результатом 1,99 метра.

Жіночі змагання зі стрибків у висоту в Рабаті відбудуться у неділю, 31 травня, о 20:25 за київським часом.

Що відомо про майбутні виступи Магучіх та Левченко?

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко готуються до першої очної зустрічі в новому літньому сезоні Діамантової ліги. Обидві спортсменки підходять до змагань у Марокко з різними цілями та турнірним досвідом. Для Левченко цей старт – шанс підтвердити свій успіх після яскравого початку сезону.

Очікується, що саме українки поборються за перше місце на п'єдесталі. Основне питання, чи вдасться Левченко скористатися своєю чудовою змагальною практикою, чи Магучіх вже на першому старті підтвердить статус лідерки світового рейтингу у стрибках у висоту.