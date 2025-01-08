"Хороший момент для розставання": Дешам оголосив про відхід зі збірної Франції

Дідье Дешам з 2012 року очолює "Ле Бле". Він замінив на цій посаді свого колишнього партнера по збірній Лорана Блана.

За цей час наставник став рекордсменом національної команди Франції серед тренерів за найбільшою кількістю матчів – 163. Зовсім скоро цей етап кар'єри Дешама завершиться, повідомляє 24 Канал із посиланням RMC Sport.

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Кінець епохи

Спеціаліст заявив, що не буде продовжувати чинний контракт із "Ле Бле", який закінчується влітку 2026 року. Тож він залишить свою посаду після наступного чемпіонату світу, який прийматимуть, США, Канада та Мексика.

"Я тут не для того, щоб робити оголошення, але це буде 2026 рік. Я працюю зі збірною з 2012, контракт розрахований до 2026 року. Далі – все, в якийсь момент потрібно закінчувати. У моїй голові визріло чітке рішення. Я виконую свою роботу з незмінним бажанням і пристрастю, щоб збірна Франції зберігала найвищий рівень. Але 2026 рік – дуже хороший момент для розставання.

Ніколи не хочеться припиняти, коли все красиво, але потрібно вміти сказати "стоп". Далі буде життя. Я не знаю, яким воно буде, але воно теж вийде дуже хорошим. 14 років теж великий термін. Я тут не заради рекордів, тим більше з точки зору високих вимог. Найголовніше, що французька команда залишається на вершині, де вона й була протягом багатьох років", – сказав Дешам.

Довідка. Під керівництвом Дідьє Дешама збірна Франції стала чемпіоном світу-2018, виграла Лігу націй-2021 та здобула "срібло" Євро-2016 і ЧС-2022.

Зазначимо, що "Ле Бле" є потенційним суперником збірної України у кваліфікації на Мундіаль-2026. Переможець чвертьфінальної пари Ліги націй Франція – Хорватія зіграє у групі D проти України, Ісландії та Азербайджану, а команда, що поступиться – опиниться у групі L.