Франція залишилася без тренера на вирішальний матч групового етапу Мундіалю

Збірна Франції гарантувала собі участь в плей-оф чемпіонату світу, але доля першого місця визначиться у заключному матчі з Норвегією. У цій грі командою не зможе керувати наставник Дідьє Дешам.

53-річний коуч терміново повернувся до Франції і пропустить наступний поєдинок своєї команди. В його родині сталося горе, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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Чому Дешам пропустить гру збірної Франції?

На жаль, 23 червня, на наступний день після перемоги над Іраком на Мундіалі, Дешам дізнався про те, що не стало його мами.

Тренер попросив Федерацію футболу Франції дозволити йому відбути на батьківщину, щоб попрощатися з найріднішою людиною та побути з родиною у цей складний час. Звичайно, йому не відмовили.

Таким чином 26 червня о 22:00 за київським часом "Ле Бльо" проведуть очну дуель за перше місце в групі з Норвегією без свого коуча.

Хто керуватиме командою за відсутності Дешама?

Роль головного тренера тимчасово візьме на себе асистент наставника Гі Стефан, який працює з Дешамом з 2012 року, з того самого моменту, як чемпіон світу очолив національну команду.

Стефан має чималий тренерський досвід: він був одним із асистентів у збірній Франції ще в період з 1998 до 2002 року, коли "Ле Бльо" у статусі чемпіонів світу змогли виграти Євро-2000. А згодом був і головним тренером у збірній Сенегалу.

Для Дідьє Дешама цей чемпіонат світу – останній на чолі "галльських півнів". Ще минулоріч він заявив, що після Мундіалю залишить свою посаду, завершивши 14-річний період перебування на чолі французької збірної, з якою виграв Кубок світу 2018 року.