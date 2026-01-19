Цей поєдинок видався багатим на курйози. В ньому було забито одразу три голи у свої ворота, а другий з них заслуговує на окрему увагу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Як в Англії забили феєричний автогол?

Глядачі стали свідками одного з найбільш курйозних голів за останній час у професійному футболі. Безглуздий епізод трапився на 42-й хвилині зустрічі, коли господарі вели в рахунку 1:0.

Голкіпер Стокпорт Каунті Бен Гінчліфф перехопив неточний крос суперника та спробував швидко ввести м’яч у гру. Однак він зробив це максимально невдало.

Воротар пробив прямо в спину своєму захиснику Джозефу Олуву, який у цей момент нахилився перед ним. Від нього м'яч за неймовірною траєкторією полетів назад та опинився в сітці власних воріт.

Курйозний автогол у матчі Стокпорт – Ротергем: дивіться відео

Stockport conceded one of the most remarkable goals of the season when their goalkeeper accidentally kicked the ball off his defender into his own net ?️ pic.twitter.com/MHR3viLgX2 — Sky Sports Football (@SkyFootball) January 18, 2026

Цей епізод моментально розлетівся соцмережами. Поціновувачі футболу в коментарях пишуть, що він має претендувати на звання "автогол століття", а деякі ж саркастично заявляють про премію Пушкаша.

Врешті-решт господарі все ж таки вирвали перемогу з рахунком 3:2. Спочатку вони вийшли вперед знову завдяки ще одному автоголу, а вирішальний м'яч забив Беноні Андерссон.

Цікаво. Минулого сезону в Англії було забито ще один епічний автогол. Тоді антигероєм епізоду також став голкіпер.

Зазначимо, що в цьому турі сталася знакова подія для українського 20-річного нападника Тимура Тутєрова. Він на правах оренди перейшов в Ексетер Сіті та в дебютному матчі Ліги 1 одразу відзначився взяттям воріт.

