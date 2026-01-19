Цей поєдинок видався багатим на курйози. В ньому було забито одразу три голи у свої ворота, а другий з них заслуговує на окрему увагу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.
Як в Англії забили феєричний автогол?
Глядачі стали свідками одного з найбільш курйозних голів за останній час у професійному футболі. Безглуздий епізод трапився на 42-й хвилині зустрічі, коли господарі вели в рахунку 1:0.
Голкіпер Стокпорт Каунті Бен Гінчліфф перехопив неточний крос суперника та спробував швидко ввести м’яч у гру. Однак він зробив це максимально невдало.
Воротар пробив прямо в спину своєму захиснику Джозефу Олуву, який у цей момент нахилився перед ним. Від нього м'яч за неймовірною траєкторією полетів назад та опинився в сітці власних воріт.
Курйозний автогол у матчі Стокпорт – Ротергем: дивіться відео
Цей епізод моментально розлетівся соцмережами. Поціновувачі футболу в коментарях пишуть, що він має претендувати на звання "автогол століття", а деякі ж саркастично заявляють про премію Пушкаша.
Врешті-решт господарі все ж таки вирвали перемогу з рахунком 3:2. Спочатку вони вийшли вперед знову завдяки ще одному автоголу, а вирішальний м'яч забив Беноні Андерссон.
Цікаво. Минулого сезону в Англії було забито ще один епічний автогол. Тоді антигероєм епізоду також став голкіпер.
Зазначимо, що в цьому турі сталася знакова подія для українського 20-річного нападника Тимура Тутєрова. Він на правах оренди перейшов в Ексетер Сіті та в дебютному матчі Ліги 1 одразу відзначився взяттям воріт.
Що відомо про сезон-2025/2026 в Лізі 1?
Наразі лідером у турнірній таблиці третього за силою англійського дивізіону є Кардіфф Сіті, який ще нещодавно виступав в АПЛ.
Стокпорт Каунті після перемоги розташовується на четвертій сходинці та веде боротьбу за підвищення в Чемпіоншип.
Ротергем Юнайтед при цьому зазнав уже сьомої поспіль поразки в чемпіонаті та наразі перебуває в зоні вильоту.
Що стосується Ексетер Сіті, за який тепер виступає Тутєров, то команда перебуває на 13-й сходинці, набравши 33 залікові бали у 25 матчах.