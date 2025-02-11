Динамо – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

Київське Динамо та італійська Аталанта зіграють матч командами U-19 в рамках плей-оф Юнацької ліги УЄФА 11 лютого 2024 року. Трансляцію гри в Туреччині можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У вівторок, 11 лютого, в Юнацькій лізі УЄФА стартує плей-оф сезону 2024-2025. До 1/16 фіналу потрапила і юнацька команда київського Динамо, яке битиметься із однолітками з Аталанти, повідомляє 24 Канал.

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Перший серйозний суперник

"Біло-сині" проходили шляхом чемпіонів на відміну від Шахтаря, чия команда U-19 дублювала календар дорослої команди в Лізі чемпіонів. Для виходу у плей-оф підопічним Ігоря Костюка потрібно було здолати двох суперників.

Із ким Динамо проблем не мало, легко розібравшись із балканськими клубами (1:1, 3:1 проти Марібора та 5:0, 4:1 проти 2 Корріку). Тепер же в Туреччині кияни "прийматимуть" представника топ-ліги.

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Аталанта проходила в Юнацькій Лізі УЄФА шляхом ліги. Клуб з Бергамо виграв чотири з шести зустрічей, в тому числі розгромив Шахтар 3:0. У підсумку італійці посіли сьому сходинку.

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Експерти вважають саме Аталанту фаворитом протистояння. Її прохід в 1/8 фіналу оцінюється в 1,59, тоді як киян – у 2,30. Пряма трансляція матчу Динамо U-19 – Аталанта U-19 почнеться о 12:00 за київським часом.

Дивитися матч Динамо – Аталанта онлайн