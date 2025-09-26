У дитячо-юнацькій футбольній школі Динамо в різні часи займалися діти відомих українських політиків та бізнесменів. Однак стати професійним футболістом з численного загону вдалося одиницям.

Багато хлопчаків мріють стати відомими футболістами, щоб забивати красиві голи на переповнених стадіонах та мати багатомільйонні контракти. 24 Канал підготував матеріал, хто з вихованців спецкласу Динамо для дітей політиків та олігархів людей зміг стати професійним гравцем.

Хто з дітей впливових батьків займався у спецкласі Динамо?

Керівництво Динамо любить експериментувати в питанні вирощування кадрів для основної команди. Так, на початку 2000-х легенда "біло-синіх" Павло Яковенко зібрав з колишніх республік Радянського Союзу талановитих хлопчаків, які повинні були в майбутньому стати кістяком Динамо. З того випуску найвідомішими гравцями стали Артем Мілевський та Олександр Алієв.

Та на цьому експерименти не закінчилися. На навчальний рік-2012/13 у динамівській школі створили особливий клас, в якому навчалися сини колишнього голови Адміністрації президента Сергія Льовочкіна, одіозного олігарха Дмитра Фірташа та власника Динамо Григорія Суркіса.

Список гравців дитячої команди Динамо на 2012/13 / фото ФК Динамо

Семирічними хлопчаками займався досвідчений дитячий тренер Сергій Величко. Вже тоді цей експеримент викликав багато питань, адже відомо, який суворий відбір потрібно пройти, щоб потрапити в динамівську школу.

Та цими прізвищами перелік учнів славетної школи не обмежується. Футбольними зірками намагалися стати сини депутата Київради Олександра Пабата, ексглави "Енергоатому" Юрія Недашковського, ексміністра енергетики Едуарда Ставицького, колишнього віцепрем'єра уряду Миколи Азарова Юрія Бойка, співвласника телеканалу "1+1" Леоніда Ашкеназі.

Дитяча команда Динамо з синами Суркіса, Фірташа і Льовочкіна / фото ФК Динамо

Підсумок такого сміливого експерименту став дуже прогнозованим. Лише один учень спецкласу зумів пройти шлях від дитячого до дорослого футболу.

Як син Суркіса став винятком з правила?

Футбол це не тільки красива картинка на телеекрані, але й щоденна праця на тренуваннях. Юним футболістам, які мають талант, доводиться докладати чимало зусиль, щоб стати професійним гравцем. Травми, переїзди та невдалі матчі – все це вимагає сильної витримки та наполегливості. Не дивно, що більшість дітей олігархів та бізнесменів не затрималися у динамівській школі.

Винятком став син Григорія Суркіса – Вячеслав. У дев'ять років хлопець вирішив стати воротарем, як його батько. У цей час з ним персонально почав займатися тренер воротарів – Всеволод Романенко. Про це його попросив директор ДЮФШ Динамо Олександр Іщенко.

Ти, як тренер по роботі з воротарями, в академії Динамо будеш працювати особисто зі Славіком,

– розповів Романенко в інтерв'ю "Українському футболу".

Індивідуальні заняття принесли результат. Вячеслав став основним голкіпером у своїй віковій групі. Хлопець став спеціалістом по пенальті, неодноразово відбиваючи удари з позначки. На дитячих футбольних турнірах його визнавали найкращим голкіпером.

Вячеслав Суркіс з призом найкращому воротареві на турнірі у Мінську 2018 / фото турніру

Наразі Вячеславу тільки 18 років. На рівні чемпіонату України U-19 він зіграв 80 поєдинків за Динамо та Зорю, де був в оренді. Суркіса-молодшого регулярно викликали в юнацькі збірні України. На його рахунку 11 матчів за "синьо-жовтих".

В Юнацькій лізі УЄФА зіграв за Динамо 6 матчів, у яких пропустив 6 м'ячів та зіграв один поєдинок на "нуль".

Поступово Вячеслава підтягують до основного складу. У минулому сезоні він тричі потрапляв до заявки команди Олександра Шовковського. Тож найближчим часом варто очікувати дебют молодого голкіпера за основу Динамо.

Вячеслав Суркіс бореться за місце в основі Динамо / фото ФК Динамо

Чому сина Іванющенка та онука "Діда Хасана" тримали в Динамо?

Першими ластівками в Динамо серед дітей-мажорів були Арсен Іванющенко – син одіозного політика часів Віктора Януковича та Омар Фароян – онук російського мафіозі "ДІда Хасана".

Арсен потрапив у Динамо на початку 2009 року. Хлопцю на той момент було 17 років і до цього, нібито, він займався в юнацьких командах Монако. За "біло-синіх" Іванющенко зіграв 20 матчів в рамках молодіжної першості України, переважно виходячи на заміну. Виступаючи на позиції нападника він не відзначився жодним голом.

Перебування Арсена у Динамо було нетривалим. У березні 2010 року він зіграв останній матч за "молодіжку" Динамо. За даними сайту база УАФ, він перейшов в аматорську команду чемпіонату Франції.

Омар Фароян перебував у системі Динамо десять років. Півзахисник доріс до Динамо-2, яке виступало у Першій лізі. Однак цей рівень вже був надскладним для Омара і він у віці 23 років завершив ігрову кар'єру.

Цікаво, що "Дід Хасан" Аслан Усоян особисто відвідував тренування за участю свого онука. Під час таких візитів кримінального авторитета "на вухах" була уся столична міліція.

За інформацією Динамо Київ Inside, завдяки зв'язкам Омара Фарояна вдалося повернути вкрадені ВMW та Lexus тодішнім гравцям основи Динамо – Данілу Сілві та Максиму Шацьких. Після втручання онука "Діда Хасана" автомобілі повернули через кілька днів, помитими із записками: "Вибачте, ми помилилися". Виявилося, що півзахисник приносить більше користі не на футбольному полі, а поза ним.

Омар Фароян 10 років грав у Динамо / фото ФК Динамо

Підсумовуючи цей матеріал хочеться додати, що великі гроші та становище батьків не працюють у професійному футболі. Хлопчаки з таких сімей у дорослому житті зможуть похизуватися лише дитячими фотографіями у футболці легендарного Динамо. Звичайно, що є винятки з правила, але чи потрібно заради такого результату створювати спеціальний клас у знаменитій динамівській школі, яка виховала двох володарів "Золотого м'яча".

