Динамо втратило капітана перед матчем-відповіддю у Лізі чемпіонів
- Київське Динамо не зможе розраховувати на трьох гравців у матчі-відповіді Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс, включаючи капітана Віталія Буяльського через травму.
- Головний тренер Олександр Шовковський підтвердив, що Валентин Рубчинський та Анхель Торрес також пропустять гру через травми.
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський напередодні другого поєдинку проти мальтійського Хамруна розповів про кадрову ситуацію. На жаль, поєдинок пропустять кілька гравців.
У першому поєдинку київське Динамо на виїзді розгромило Хамрун Спартанс з рахунком 3:0. "Біло-сині" перед матчем-відповіддю не зможуть розраховувати на трьох футболістів, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу киян.
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Хто з динамівців пропустить матч Ліги чемпіонів
За словами головного тренера Динамо Олександра Шовковського, у лазареті досі перебувають Валентин Рубчинський та Анхель Торрес. Колумбійський легіонер досить швидко відновлюється та незабаром повинен повернутися в загальну групу.
Найважча ситуація з Рубчинським, у якого рецидив травми ахіллового сухожилля. Півзахисник повинен носити спеціальний жорсткий лангет та пропустить найближчий місяць.
Ще одна неприємність сталася перед самим матчем. Прикру травму отримав капітан "біло-синіх" Віталій Буяльський.
На жаль, в цій грі ми не зможемо розраховувати на Віталія Буяльського. У нього є ушкодження, і щоб не зробити гірше, ми вимушені його залишити поза заявкою на гру,
– сказав Шовковський.
Нагадаємо, що у першому матчі проти Хамруна Буяльський відіграв 80 хвилин. Капітан "біло-синіх" записав на свій рахунок гол та асист.
Матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Хамрун Спартанс відбудеться у вівторок, 29 липня. Зустріч на стадіоні у польському Любліні розпочнеться о 21:00 за київським часом.
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