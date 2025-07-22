Динамо втратило капітана перед матчем-відповіддю у Лізі чемпіонів

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський напередодні другого поєдинку проти мальтійського Хамруна розповів про кадрову ситуацію. На жаль, поєдинок пропустять кілька гравців.

У першому поєдинку київське Динамо на виїзді розгромило Хамрун Спартанс з рахунком 3:0. "Біло-сині" перед матчем-відповіддю не зможуть розраховувати на трьох футболістів, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу киян.

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Хто з динамівців пропустить матч Ліги чемпіонів

За словами головного тренера Динамо Олександра Шовковського, у лазареті досі перебувають Валентин Рубчинський та Анхель Торрес. Колумбійський легіонер досить швидко відновлюється та незабаром повинен повернутися в загальну групу.

Найважча ситуація з Рубчинським, у якого рецидив травми ахіллового сухожилля. Півзахисник повинен носити спеціальний жорсткий лангет та пропустить найближчий місяць.

Ще одна неприємність сталася перед самим матчем. Прикру травму отримав капітан "біло-синіх" Віталій Буяльський.

На жаль, в цій грі ми не зможемо розраховувати на Віталія Буяльського. У нього є ушкодження, і щоб не зробити гірше, ми вимушені його залишити поза заявкою на гру,

– сказав Шовковський.

Нагадаємо, що у першому матчі проти Хамруна Буяльський відіграв 80 хвилин. Капітан "біло-синіх" записав на свій рахунок гол та асист.

Матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Хамрун Спартанс відбудеться у вівторок, 29 липня. Зустріч на стадіоні у польському Любліні розпочнеться о 21:00 за київським часом.

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