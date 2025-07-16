Приклад для Динамо: історія матчів між клубами з України та Мальти в єврокубках
- Київське Динамо зіграє проти мальтійського Хамрун Спартанс у Лізі чемпіонів 2025-2026.
- Українські клуби раніше виграли 5 з 6 матчів проти представників Мальти.
- Перший матч відбудеться 22 липня, а другий - 29-го.
Кияни отримали не надто складного суперника у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Принаймні допоки українські команди ще не програвали представникам Мальти.
Київське Динамо дізналось першого суперника у Лізі чемпіонів 2025-2026. "Біло-сині" у другому кваліфікаційному раунді зіграють проти мальтійського Хамрун Спартанс, повідомляє 24 Канал.
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Як грали проти мальтійців?
Для Динамо це буде перша зустріч проти представника Мальти. Натомість представники України вже тричі перетинались із клубами з цього острова. Історія зустрічей виглядає дуже успішною.
У всіх трьох випадках представник УПЛ виходив переможцем пари. Цікаво, що усі шість матчів пройшли в рамках першого кваліфікаційного раунду Кубка УЄФА.
Історія матчу між клубами з України та Мальти:
|СЕЗОН
|ТУРНІР
|СТАДІЯ
|МАТЧ
|ВДОМА
|НА ВИЇЗДІ
|1995-1996
|Кубок УЄФА
|1 кв. раунд
|Чорноморець – Гіберніанс
|2:0
|5:2
|1998-1999
|Кубок УЄФА
|1 кв. раунд
|Шахтар – Біркіркара
|2:1
|4:0
|2002-2003
|Кубок УЄФА
|1 кв. раунд
|Металург З – БІркіркара
|3:0
|0:0
З шести матчів українські клуби виграли п'ять. Лише запорізький Металург дозволив собі нульову нічию на виїзді після розгромної перемоги над БІркіркарою вдома.
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Цього ж суперника за чотири роки до цього проходив і Шахтар. А ось першопрохідцем в іграх проти мальтійців був Чорноморець, який у 1995-му двічі обіграв Гіберніанс.
Відзначимо, що перший матч між Динамо та Хамрун Спартанс відбудеться на Мальті 22 липня. А друга зустріч відбудеться 29-го числа у Любліні. Саме у цьому польському місті кияни прийматимуть своїх суперників по єврокубках.